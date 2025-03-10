Як повідомляє 24 Канал з посиланням на NYT, у документі зазначається, що продаж Chrome "назавжди припинить контроль Google над цим критично важливим інструментом доступу до пошуку" та відкриє можливості для конкурентів інтегрувати власні сервіси в браузер, який для багатьох користувачів є головним входом в інтернет.

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Крім того, влада США зберегла заборону, запроваджену ще за адміністрації Байдена, на встановлення пошуковика Google як стандартного на пристроях Apple та інших виробників, за що компанія виплачувала партнерські гроші. Заборона також поширюється на браузер Mozilla Firefox.

Google дозволили вкладатися в ШІ

Водночас вимога продати частки Google у стартапах, пов’язаних зі штучним інтелектом, була скасована після того, як компанія Anthropic заявила, що потребує фінансування для продовження роботи. Тепер замість повної заборони уряд вимагає від Google повідомляти федеральні та державні відомства про свої інвестиції в цій сфері.

То Chrome таки продадуть?

Очікується, що Google подасть власні пропозиції щодо остаточного переліку альтернативних заходів. У попередньому документі, поданому в грудні, компанія назвала початкові заходи Міністерства юстиції надмірними та такими, що виходять за рамки судового рішення, яке стосується лише партнерських угод щодо пошуковика.

Нагадаємо, що раніше суд США визнав незаконною монополію Google на ринку пошуку.

Як альтернативу Google запропонувала зберегти можливість платити партнерам за встановлення свого пошуковика, але дозволити їм співпрацювати і з іншими сервісами. Наприклад, Apple могла б встановлювати різні пошуковики за замовчуванням на iPhone і iPad, а розробники браузерів змінювати пошукову систему раз на 12 місяців.

Як зазначає The Washington Post, позиція Міністерства юстиції може свідчити про те, що адміністрація Дональда Трампа продовжить жорстку антимонопольну політику щодо великих технологічних компаній, попри підтримку, яку він отримав від IT-гігантів під час виборчої кампанії.

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Остаточне рішення у справі ухвалить суддя Аміт Мехта, який раніше визнав Google монополією. Слухання щодо розгляду пропозицій сторін заплановане на квітень.