Який браузер був найпопулярнішим у 2024 році

Згідно зі свіжою статистикою, Google Chrome збільшив свою ринкову частку в грудні 2024 року. Браузер, який Міністерство юстиції США хоче відокремити від Google, обрали 66,88% користувачів. За останній місяць це число зросло на 0,5 відсоткових пункти й на 1,65 пункту в річному обчисленні (порівняно з груднем 2023 року), повідомляє 24 Канал з посиланням на Neowin. Така величезна частка ринку залишає великий розрив між першим і другим місцем.

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Microsoft Edge найближчий до Google Chrome, але йому ще дуже далеко до лідера цього рейтингу. У грудні 2024 року Edge піднявся з 12,87% до 13,21% (+0,34 пункта). Зростання в річному обчисленні становить 2,31 пункта.

(+0,34 пункта). Зростання в річному обчисленні становить 2,31 пункта. Safari від Apple посідає третє місце, що є неабияким досягненням, враховуючи, що це єдиний браузер, який не доступний на Windows. За даними статистики, наразі Safari займає 8,49% ринку десктопних браузерів (-0,64 пункта).

(-0,64 пункта). Firefox посідає четверте місце з 6,14% (-0,3 пункта).

(-0,3 пункта). Opera – п'яте місце з 2,74% (-0,07 пункта).

Домінуюча позиція Google на ринку браузерів і пошукових систем незабаром може бути зруйнована, оскільки Міністерство юстиції США нещодавно подало позов до суду, вимагаючи від компанії виокремити свій браузер або навіть продати його конкурентам, щоб усунути монополію компанії на ринку пошукових систем. Хоча існують аргументи, що така зміна може принести більше вибору та інновацій на ринок, Google стверджує, що продаж браузера, запущеного в 2008 році, зашкодить технологічному лідерству Америки й поставить під загрозу користувачів та їхні дані.

Попри відносно невелику частку ринку, Microsoft також може опинитися під ударом зі своїм браузером Edge. Виробники браузерів та адвокаційні групи нещодавно надіслали листа до Європейської Комісії з проханням підпорядкувати Edge правилам DMA та позначити Microsoft як таку компанію, що завдає шкоди іншим своїми хижацькими практиками.