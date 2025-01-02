Какой браузер был самым популярным в 2024 году
Согласно свежей статистике, Google Chrome увеличил свою рыночную долю в декабре 2024 года. Браузер, который Министерство юстиции США хочет отделить от Google, выбрали 66,88% пользователей. За последний месяц это число выросло на 0,5 процентных пункта и на 1,65 пункта в годовом исчислении (по сравнению с декабрем 2023 года), сообщает 24 Канал со ссылкой на Neowin. Такая огромная доля рынка оставляет большой разрыв между первым и вторым местом.
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- Microsoft Edge ближайший к Google Chrome, но ему еще очень далеко до лидера этого рейтинга. В декабре 2024 года Edge поднялся с 12,87% до 13,21% (+0,34 пункта). Рост в годовом исчислении составляет 2,31 пункта.
- Safari от Apple занимает третье место, что является большим достижением, учитывая, что это единственный браузер, который не доступен на Windows. По данным статистики, сейчас Safari занимает 8,49% рынка десктопных браузеров (-0,64 пункта).
- Firefox занимает четвертое место с 6,14% (-0,3 пункта).
- Opera – пятое место с 2,74% (-0,07 пункта).
Доминирующая позиция Google на рынке браузеров и поисковых систем вскоре может быть разрушена, поскольку Министерство юстиции США недавно подало иск в суд, требуя от компании выделить свой браузер или даже продать его конкурентам, чтобы устранить монополию компании на рынке поисковых систем. Хотя существуют аргументы, что такое изменение может принести больше выбора и инноваций на рынок, Google утверждает, что продажа браузера, запущенного в 2008 году, повредит технологическому лидерству Америки и поставит под угрозу пользователей и их данные.
Несмотря на относительно небольшую долю рынка, Microsoft также может оказаться под ударом со своим браузером Edge. Производители браузеров и адвокационные группы недавно направили письмо в Европейскую Комиссию с просьбой подчинить Edge правилам DMA и обозначить Microsoft как компанию, наносящую вред другим своими хищническими практиками.