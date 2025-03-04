Chrome відмовляється від Manifest v2

На платформах Reddit і X з'являються численні скарги від користувачів, чиї розширення, що працювали на Manifest v2, перестали працювати, розповідає 24 Канал. Браузер Chrome повідомляє, що вони "вимкнені" і пропонує видалити їх.

А тим часом Instagram може запустити окремий додаток для Reels

Це рішення не стало несподіванкою. Google давно оголосила, що припинить підтримку розширень на базі Manifest v2, поступово переходячи до нової версії Manifest v3.

Водночас новий стандарт обмежує можливості розширень, через що деякі програми, що потребують розширених дозволів, більше не можуть працювати коректно.

Що робити користувачам Manifest v2?

Єдиний варіант зберегти розширення на основі Manifest v2 – перейти на інший браузер. Однак варто враховувати, що багато сучасних браузерів працюють на рушії Chromium, який використовує і Google Chrome. Це означає, що будь-який браузер на Chromium також може припинити підтримку Manifest v2 найближчим часом.

Втім, є винятки. Наприклад, Brave активно виступає за збереження підтримки старих розширень. Ще один варіант – Mozilla Firefox, який не використовує Chromium. Якщо ваше улюблене розширення працює у Firefox, можливо, варто розглянути можливість переходу.