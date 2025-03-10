Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на сообщение Илона Маска.

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Кибератака на соцсеть Маска

Примерно в 11:30 по киевскому времени пользователи социальной сети Х заметили сбой в работе. Сервис был не доступен, в какой-то момент Х полностью исчез из сети. Илон Маск прокомментировал нападение и сообщил, что к кибератаке привлечены большие ресурсы.

Против Х была (до сих пор происходит) масштабная кибератака. Ежедневно на нас нападают, но это было сделано с большими ресурсами. Вовлечена большая скоординированная группа и/или страна,

– написал Маск.

По состоянию на 20:10 соцсеть плохо загружается, но у некоторых пользователей уже восстановилась возможность осуществлять поиск даже. Также появились посты в ленте, загружаются сообщения. Интерфейс X (Twitter) начал загружаться быстрее.

О причинах сбоя Илон Маск еще не сообщил, ведь они еще не установлены.

Известно, что только в США почти 25 000 человек сообщили о сбое. А во всем мире насчитываются десятки тысяч пользователей, которые потеряли доступ к Х.