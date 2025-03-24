Другий рік поспіль падіння експорту

Роком раніше падіння становило 8,5%. Попри це, частка експорту ІТ-послуг залишається значною – 37,4% у загальному експорті послуг країни та 11,5% у загальному експорті. Детально про ситуацію на ринку, розповідає 24 Канал з посиланням на дослідження IT Ukraine Association.

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ІТ-сектор продовжує бути важливою складовою економіки завдяки глобальній орієнтації, гнучкості та мінімальній залежності від фізичної інфраструктури.

Найбільші компанії та їхні доходи

Основним рушієм українського ІТ-ринку залишаються сервісні компанії. Найбільші прибутки у 2024 році отримали:

EPAM Ukraine – 468,2 мільйона доларів; GlobalLogic Ukraine – 288,9 мільйонів доларів; SoftServe – 169,4 мільйонів доларів.

Зауважте. Загальний виторг українських ІТ-компаній, включаючи експорт і внутрішні продажі, сягнув 6 мільярдів, що на 0,2 мільярда доларів більше, ніж у 2023 році, та на 0,1 мільярд доларів більше довоєнного 2021-го.

Географія експорту: основні замовники

Лідером серед імпортерів українських ІТ-послуг традиційно залишаються США, на які припадає 37,2% експорту (2,3 мільярда доларів).

Однак обсяги замовлень з цієї країни знижуються третій рік поспіль (у 2022 році – 2,97 мільярдів доларів, у 2023 році – 2,6 мільярда),

– ідеться у дослідженні.

Другу позицію у 2024 році посіла Велика Британія (565 мільйонів доларів, 8,8%), випередивши Мальту (501 мільйон доларів, 7,8%). У десятку лідерів увійшли ОАЕ (138 мільйонів, 2,1%), витіснивши Нідерланди.

Обсяги замовлень у абсолютних значеннях зросли з:

Кіпру – 394 мільйона доларів (+32 мільйона);

Ізраїлю – 297 мільйонів доларів (+4 мільйона);

Польщі – 166 мільйонів доларів (+4 мільйона);

Естонії – 166 мільйонів доларів (+8 мільйонів).

Ситуація на ринку праці: зарплати та попит

Ринок праці у 2023 році зазнав скорочення вакансій та зниження зарплат. Водночас у 2024 році спостерігається тенденція до зростання доходів у низці сфер. Найбільше зростання відбулося у:

Data Analyst – +25%;

Кібербезпека – +22%;

Data Scientist – +17%;

Маркетинг – +13%;

Product Owner – +8%.

Найвищі зарплати серед технічних спеціальностей мають:

Solution Architect – 7600 доларів;

Фахівці зі штучного інтелекту – 6800 доларів;

ML-інженери – 3700 доларів.

У структурі ринку переважають ФОПи (258 тисяч), офіційно працевлаштовані 51 тисяча людей, ще 35 тисяч мають гіг-контракти.

Стартап-екосистема – динаміка зростання

Український стартап-ринок входить до трійки найбільш швидкозростаючих у Центральній та Східній Європі. Кількість активних стартапів у 2024 році перевищила 2600, що втричі більше, ніж у 2020 році.

Найуспішніші стартапи за обсягом залучених інвестицій:

Creatio (CRM-система) – 200 мільйонів доларів;

Fintech Farm (фінтех) – 32 мільйона доларів;

Carmoola (автокредитування) – 19,6 мільйонів доларів;

Jome (рієлторські послуги) – 9,8 мільйонів доларів;

OneNotary, Portal AI, Esper Bionics – по 5 мільйонів доларів.

Варто знати. Серед найбільш перспективних компаній у 2024 році відзначають Promova, Deus Robotics, Wantent, Himera та Osavul.