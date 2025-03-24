Акції компанії зросли

24 березня акції SAP зросли на 2,3%, що дозволило компанії підвищити свою ринкову капіталізацію до 338 мільярдів доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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За останній рік акції німецької компанії подорожчали на 42%, що свідчить про зростаючий оптимізм інвесторів щодо її перспектив у "хмарному" бізнесі,

– ідеться в матеріалі.

У той же час акції Novo Nordisk знизилися на 0,9%, а ринкова капіталізація компанії зменшилася більш ніж на 41% за останні 12 місяців. З початку 2025 року цінні папери компанії втратили 18%, що пов'язано з непевними результатами тестувань нового ін'єкційного препарату для схуднення CagriSema.

Що прогнозують експерти

Аналітики прогнозують, що у 2025 році продажі SAP зростуть на 12%, що стане найкращим результатом за останнє десятиліття. Водночас очікується, що після реструктуризації компанії, оголошеної у січні 2024 року, її операційний прибуток зросте ще більше.

Довідково. SAP SE – найбільший європейський розробник корпоративного програмного забезпечення і третій за величиною у світі після Microsoft і Oracle. Штаб-квартира компанії розташована у Вальдорфі. Компанія була заснована у 1972 році колишніми співробітниками IBM, які вирішили спеціалізуватися на створенні програмного забезпечення для підприємств. Однією з перших SAP розробила продукти для нарахування зарплати та бухгалтерського обліку, використовуючи мейнфрейми.