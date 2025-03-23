Спрос на гранты значительно вырос

По данным Министерства экономики, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество заявок выросло почти на 40%, а запрашиваемая сумма финансирования – на 52,6%. В 2024 году за этот же период было подано 144 заявки на 701 млн грн, информирует 24 Канал.

Смотрите также В феврале выручка выросла на 10% – на что украинцы тратили больше всего

Среди участников программы – представители различных отраслей:

  • пищевая промышленность,
  • мебельная и деревообрабатывающая отрасли,
  • производство металлических изделий и бетона,
  • агроперерабатывающие предприятия,
  • производители летательных аппаратов (этот сегмент демонстрирует заметный рост).

География участников

  • Львовская область – 29 заявок,
  • Киев – 22 заявки,
  • Киевская область – 19 заявок,
  • Харьковская область – 17 заявок,
  • Днепропетровская область – 17 заявок.

Обратите внимание. Грантовой поддержкой активно интересуются предприниматели из всех регионов Украины, в частности из прифронтовых Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Как работает программа

Программа поддержки является частью инициативы "Сделано в Украине" и направлена на развитие, модернизацию и расширение перерабатывающих предприятий. Подача заявок продолжается постоянно, волнами по две недели. С 15 марта стартовала третья волна, и предприниматели могут подать документы через Дію.