Спрос на гранты значительно вырос
По данным Министерства экономики, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество заявок выросло почти на 40%, а запрашиваемая сумма финансирования – на 52,6%. В 2024 году за этот же период было подано 144 заявки на 701 млн грн, информирует 24 Канал.
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Среди участников программы – представители различных отраслей:
- пищевая промышленность,
- мебельная и деревообрабатывающая отрасли,
- производство металлических изделий и бетона,
- агроперерабатывающие предприятия,
- производители летательных аппаратов (этот сегмент демонстрирует заметный рост).
География участников
- Львовская область – 29 заявок,
- Киев – 22 заявки,
- Киевская область – 19 заявок,
- Харьковская область – 17 заявок,
- Днепропетровская область – 17 заявок.
Обратите внимание. Грантовой поддержкой активно интересуются предприниматели из всех регионов Украины, в частности из прифронтовых Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.