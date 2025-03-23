Спрос на гранты значительно вырос

По данным Министерства экономики, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество заявок выросло почти на 40%, а запрашиваемая сумма финансирования – на 52,6%. В 2024 году за этот же период было подано 144 заявки на 701 млн грн, информирует 24 Канал.

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Среди участников программы – представители различных отраслей:

пищевая промышленность,

мебельная и деревообрабатывающая отрасли,

производство металлических изделий и бетона,

агроперерабатывающие предприятия,

производители летательных аппаратов (этот сегмент демонстрирует заметный рост).

География участников

Львовская область – 29 заявок,

Киев – 22 заявки,

Киевская область – 19 заявок,

Харьковская область – 17 заявок,

Днепропетровская область – 17 заявок.

Обратите внимание. Грантовой поддержкой активно интересуются предприниматели из всех регионов Украины, в частности из прифронтовых Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.