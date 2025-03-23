Попит на гранти значно зріс
За даними Міністерства економіки, порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість заявок зросла майже на 40%, а запитувана сума фінансування – на 52,6%. У 2024 році за цей же період було подано 144 заявки на 701 млн грн, інформує 24 Канал.
Дивіться також У лютому виторг зріс на 10% – на що українці витрачали найбільше
Серед учасників програми – представники різних галузей:
- харчова промисловість,
- меблева та деревообробна галузі,
- виробництво металевих виробів і бетону,
- агропереробні підприємства,
- виробники літальних апаратів (цей сегмент демонструє помітне зростання).
Географія учасників
- Львівська область – 29 заявок,
- Київ – 22 заявки,
- Київська область – 19 заявок,
- Харківська область – 17 заявок,
- Дніпропетровська область – 17 заявок.
Зауважте. Грантовою підтримкою активно цікавляться підприємці з усіх регіонів України, зокрема з прифронтових Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.