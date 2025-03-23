Попит на гранти значно зріс

За даними Міністерства економіки, порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість заявок зросла майже на 40%, а запитувана сума фінансування – на 52,6%. У 2024 році за цей же період було подано 144 заявки на 701 млн грн, інформує 24 Канал.

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Серед учасників програми – представники різних галузей:

харчова промисловість,

меблева та деревообробна галузі,

виробництво металевих виробів і бетону,

агропереробні підприємства,

виробники літальних апаратів (цей сегмент демонструє помітне зростання).

Географія учасників

Львівська область – 29 заявок,

Київ – 22 заявки,

Київська область – 19 заявок,

Харківська область – 17 заявок,

Дніпропетровська область – 17 заявок.

Зауважте. Грантовою підтримкою активно цікавляться підприємці з усіх регіонів України, зокрема з прифронтових Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.