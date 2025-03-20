Пожвавлення економічної активності

Загальна кількість чеків за січень-лютий склала 1,533 мільярдів, що свідчить про активізацію споживачів. Середньоденний виторг у лютому досяг 14 мільярдів гривень, що на 1,3 мільярда більше, ніж у січні, повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Державної податкової служби.

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Ринок пального: стабільне зростання

Одним із найбільш динамічних сегментів залишається паливний ринок. Через реєстратори розрахункових операцій (РРО) у лютому реалізовано 19,69 мільйонів літрів пального – це на 9,3% більше, ніж у січні (18,01 мільйон літрів).

Загальна вартість проданого пального за два місяці 2025 року перевищила 56,9 мільярдів гривень. Таке зростання може свідчити про збільшення споживання бізнесом і населенням, а також про детінізацію ринку.

Алкоголь та тютюн: стабільний приріст продажів

Сегмент алкогольних та тютюнових виробів продовжує демонструвати стабільне зростання.

Алкоголь: продажі у лютому збільшилися на 1,9% та досягли 393,5 мільйона гривень (проти 386,1 мільйона гривень у січні). В Україні наразі діє понад 100 000 ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями.

Тютюнові вироби: у лютому продажі зросли на 2,7% – із 334,8 мільйона гривень у січні до 343,7 мільяона гривень. Виторг від реалізації тютюнової продукції та рідин для електронних сигарет вже перевищив 20 мільярдів гривень.

Побутова техніка – теж стабільне зростання

Загальний виторг від продажу побутової техніки за два місяці 2025 року склав 31,12 мільярда гривень.

У січні виторг досяг 16,2 мільярда гривень

У лютому – 14,92 мільярда гривень

Гральний бізнес – значні обсяги доходів

У гральному бізнесі фінансові обороти перевищили 8,49 мільярдів гривень. При цому легальний гральний бізнес в Україні також демонструє значні обсяги доходів.