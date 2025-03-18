Український ритейл зростає, попри виклики воєнного часу

Лідером ринку залишається "АТБ-Маркет", який отримав майже 40% від загальної виручки топ-10 компаній. За ним слідують "Сільпо-Фуд" та "Вигідна покупка", які також демонструють впевнене зростання. Як змінюються споживчі уподобання та які компанії утримують лідерські позиції? Читайте в аналізі 24 Каналу з посиланням на дані Opendatabot.

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Найбільшими гравцями ринку стали:

АТБ-Маркет – 208,9 мільярда гривень (+15,3% порівняно з 2023 роком).

Сільпо-Фуд – 93 мільярда гривень (+9,8%).

Вигідна покупка (Аврора) – 38 мільярда гривень (+40,6%).

Роздрібна торгівля / Інфографіка Опендатабот

Також до десятки лідерів увійшли:

Фора – 35 мільярда гривень (+18,5%).

Rozetka – 29,7 мільярда гривень (+16,8%).

Novus – 29 мільярда гривень (+23%).

Metro – 28,7 мільярда гривень (+12,5%).

Руш (EVA, EVA.UA) – 26,9 мільярда гривень (+28,2%).

Омега (Varus) – 20 мільярда гривень (+14,3%).

Фудком (Велика кишеня) – 19,9 мільярда гривень (+16,1%).

Роздрібна торгівля / Інфографіка Опендатабот

Тренди ринку та фактори впливу

Головні тенденції, що визначають розвиток українського ритейлу:

Зростання популярності дискаунтерів. Лідерство "АТБ-Маркет" та стрімке зростання "Вигідної покупки" підтверджують, що українці все частіше обирають доступні ціни та вигідні пропозиції.

Розвиток e-commerce. "Rozetka" залишається єдиним онлайн-рітейлером у топ-10, що свідчить про високий попит на онлайн-покупки.

Розширення продуктових мереж. "Сільпо", "Фора", "Novus" та "Metro" продовжують активно інвестувати у відкриття нових торгових точок та оновлення асортименту.

Популярність дрогері-сегменту. Зростання виручки EVA підтверджує стійкий попит на товари для дому та догляду.