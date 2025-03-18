Український ритейл зростає, попри виклики воєнного часу

Лідером ринку залишається "АТБ-Маркет", який отримав майже 40% від загальної виручки топ-10 компаній. За ним слідують "Сільпо-Фуд" та "Вигідна покупка", які також демонструють впевнене зростання. Як змінюються споживчі уподобання та які компанії утримують лідерські позиції? Читайте в аналізі 24 Каналу з посиланням на дані Opendatabot.

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Найбільшими гравцями ринку стали:

  • АТБ-Маркет – 208,9 мільярда гривень (+15,3% порівняно з 2023 роком).
  • Сільпо-Фуд – 93 мільярда гривень (+9,8%).
  • Вигідна покупка (Аврора) – 38 мільярда гривень (+40,6%).

Роздрібна торгівля / Інфографіка Опендатабот

Також до десятки лідерів увійшли:

  • Фора – 35 мільярда гривень (+18,5%).
  • Rozetka – 29,7 мільярда гривень (+16,8%).
  • Novus – 29 мільярда гривень (+23%).
  • Metro – 28,7 мільярда гривень (+12,5%).
  • Руш (EVA, EVA.UA) – 26,9 мільярда гривень (+28,2%).
  • Омега (Varus) – 20 мільярда гривень (+14,3%).
  • Фудком (Велика кишеня) – 19,9 мільярда гривень (+16,1%).

Роздрібна торгівля / Інфографіка Опендатабот

Тренди ринку та фактори впливу

Головні тенденції, що визначають розвиток українського ритейлу:

  • Зростання популярності дискаунтерів. Лідерство "АТБ-Маркет" та стрімке зростання "Вигідної покупки" підтверджують, що українці все частіше обирають доступні ціни та вигідні пропозиції.
  • Розвиток e-commerce. "Rozetka" залишається єдиним онлайн-рітейлером у топ-10, що свідчить про високий попит на онлайн-покупки.
  • Розширення продуктових мереж. "Сільпо", "Фора", "Novus" та "Metro" продовжують активно інвестувати у відкриття нових торгових точок та оновлення асортименту.
  • Популярність дрогері-сегменту. Зростання виручки EVA підтверджує стійкий попит на товари для дому та догляду.

Що таке індекс Opendatabot

Це щорічний аналітичний інструмент, що допомагає оцінити стан та динаміку українського бізнесу. Він ґрунтується на відкритих державних реєстрах, фінансовій звітності компаній, а також інформації про зв’язки з Росії та санкційні списки.