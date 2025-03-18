Український ритейл зростає, попри виклики воєнного часу
Лідером ринку залишається "АТБ-Маркет", який отримав майже 40% від загальної виручки топ-10 компаній. За ним слідують "Сільпо-Фуд" та "Вигідна покупка", які також демонструють впевнене зростання. Як змінюються споживчі уподобання та які компанії утримують лідерські позиції? Читайте в аналізі 24 Каналу з посиланням на дані Opendatabot.
Дивіться також PepsiCo купує бренд корисних напоїв за 2 мільярда доларів
Найбільшими гравцями ринку стали:
- АТБ-Маркет – 208,9 мільярда гривень (+15,3% порівняно з 2023 роком).
- Сільпо-Фуд – 93 мільярда гривень (+9,8%).
- Вигідна покупка (Аврора) – 38 мільярда гривень (+40,6%).
Роздрібна торгівля / Інфографіка Опендатабот
Також до десятки лідерів увійшли:
- Фора – 35 мільярда гривень (+18,5%).
- Rozetka – 29,7 мільярда гривень (+16,8%).
- Novus – 29 мільярда гривень (+23%).
- Metro – 28,7 мільярда гривень (+12,5%).
- Руш (EVA, EVA.UA) – 26,9 мільярда гривень (+28,2%).
- Омега (Varus) – 20 мільярда гривень (+14,3%).
- Фудком (Велика кишеня) – 19,9 мільярда гривень (+16,1%).
Роздрібна торгівля / Інфографіка Опендатабот
Тренди ринку та фактори впливу
Головні тенденції, що визначають розвиток українського ритейлу:
- Зростання популярності дискаунтерів. Лідерство "АТБ-Маркет" та стрімке зростання "Вигідної покупки" підтверджують, що українці все частіше обирають доступні ціни та вигідні пропозиції.
- Розвиток e-commerce. "Rozetka" залишається єдиним онлайн-рітейлером у топ-10, що свідчить про високий попит на онлайн-покупки.
- Розширення продуктових мереж. "Сільпо", "Фора", "Novus" та "Metro" продовжують активно інвестувати у відкриття нових торгових точок та оновлення асортименту.
- Популярність дрогері-сегменту. Зростання виручки EVA підтверджує стійкий попит на товари для дому та догляду.