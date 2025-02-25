Динаміка відкриття і закриття магазинів

Станом на кінець 2024 року в Україні працює 1109 магазинів EVA – майже стільки ж, як і до 24 лютого 2022 року (1116 точок), про це повідомила компанія, інформує 24 Канал.

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Упродовж 2024 року було відкрито 65 нових магазинів, переважно у форматі "Жіноча енергія". Водночас 18 точок довелося закрити: 10 через російську окупацію, ще 2 в Херсоні – через нерентабельність.

Прибуток EVA

Фінансові показники компанії також демонструють зростання. За рік виторг EVA збільшився на 28,6%, досягнувши 27 мільярдів гривень (проти 21 мільярда гривень у 2023 році).

У розвиток бізнесу за 2024 рік інвестували понад 800 мільйонів гривень, а з початку повномасштабного вторгнення – 3,7 мільярда гривень,

– ідеться у звіті.

В компанії наголосили, що попри виклики війни, EVA продовжує розширювати мережу та зміцнювати позиції на ринку.

Довідково. Мережа магазинів EVA належить компанії ТОВ "Руш", власником якої є кіпрська Incetera Holdings Limited. Кінцевими бенефіціарами виступають українські підприємці Руслан Шостак і Валерій Кіптик.