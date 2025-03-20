Оживление экономической активности

Общее количество чеков за январь-февраль составила 1,533 миллиардов, что свидетельствует об активизации потребителей. Среднедневная выручка в феврале достигла 14 миллиардов гривен, что на 1,3 миллиарда больше, чем в январе, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Государственной налоговой службы.

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Рынок топлива: стабильный рост

Одним из самых динамичных сегментов остается топливный рынок. Через регистраторы расчетных операций (РРО) в феврале реализовано 19,69 миллионов литров горючего – это на 9,3% больше, чем в январе (18,01 миллион литров).

Общая стоимость проданного топлива за два месяца 2025 превысила 56,9 миллиардов гривен. Такой рост может свидетельствовать об увеличении потребления бизнесом и населением, а также о детенизации рынка.

Алкоголь и табак: стабильный прирост продаж

Сегмент алкогольных и табачных изделий продолжает демонстрировать стабильный рост.

Алкоголь: продажи в феврале увеличились на 1,9% и достигли 393,5 миллиона гривен (против 386,1 миллиона гривен в январе). В Украине сейчас действует более 100 000 лицензий на розничную торговлю алкогольными напитками.

Табачные изделия: в феврале продажи выросли на 2,7% – с 334,8 миллиона гривен в январе до 343,7 миллиона гривен. Выручка от реализации табачной продукции и жидкостей для электронных сигарет уже превысила 20 миллиардов гривен.

Бытовая техника – тоже стабильный рост

Общая выручка от продажи бытовой техники за два месяца 2025 года составила 31,12 миллиарда гривен.

В январе выручка достигла 16,2 миллиарда гривен

В феврале – 14,92 миллиарда гривен

Игорный бизнес – значительные объемы доходов

В игорном бизнесе финансовые обороты превысили 8,49 миллиардов гривен. При этом легальный игорный бизнес в Украине также демонстрирует значительные объемы доходов.