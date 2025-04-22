Скільки заробили компанії

Водночас прибуток зафіксували лише п'ять із них, ідеться в аналізі Опендатабот, інформує 24 Канал. Ці п'ять компаній заробили разом 8,16 мільярдів гривень.

Дивіться також Доходи найбільших IT-компаній в Україні: як вони змінилися за рік

Натомість чотири інші гравці зазнали збитків на суму 12,1 мільярдів гривень, ще одна компанія завершила рік "в нулі".

Лідери ринку

Попри фінансові труднощі, державні компанії залишаються ключовими гравцями ринку – на них припадає понад 70% доходу топ-10 (171,89 мільярдів гривень).

Лідер – Укрзалізниця – отримала 102,87 мільярдів гривень доходу, що на 11% більше, ніж торік, однак рік завершила зі збитками 4,19 мільярдів гривень.

Укртрансгаз скоротив дохід майже на третину та зазнав найбільших втрат – 7,44 мільярди гривень. Укрпошта також залишилася у мінусі, проте змогла скоротити збитки майже вдвічі та наростити дохід на 12%, до 12,98 мільярдів гривень.

Оператор ГТС України збільшив дохід на 7% (38,53 мільярди гривень), але його прибуток зменшився у 8,7 раза – до 1,27 мільярдів гривень. В Укртранснафти прибуток скоротився в 16 разів – до 1,22 мільярди гривень, хоча дохід майже не змінився.

Лідери у сфері транспорту та логістики / Інфографіка Опендатабот

Показники приватних компаній

Серед приватних компаній найкращі позиції утримує Нова Пошта, яка другий рік поспіль зберігає другу сходинку в рейтингу. Компанія збільшила дохід на 23% (44,78 мільярдів гривень), хоча прибуток знизився до 2,5 мільярдів гривень.

До рейтингу вперше потрапила ще одна компанія з групи NOVA – Нео-Транс, яка подвоїла свої фінансові показники: дохід зріс на 100% до 6,5 мільярдів гривень, прибуток – до 116,55 мільярдів гривень. Разом на дві компанії NOVA припадає 21% сукупного доходу лідерів.

Компанія Логістик Юніон (група АТБ) піднялася в рейтингу завдяки зростанню доходу на 29% та отримала найбільший прибуток серед усіх – 3,06 мільярдів гривень (+40%).

Стабільність демонструє Лемтранс (група СКМ Ріната Ахметова), що третій рік поспіль залишається на сьомій позиції. Її дохід зріс на 3% – до 7,3 мільярди гривень.

Ще одним новачком рейтингу стали Українські вертольоти, які збільшили дохід на 17% (872 мільйонів гривень), але зафіксували збитки в 52,5 мільйонів гривень.

Зауважте. З рейтингу 2025 року вибули дві компанії аграрного холдингу Олександра Радавського – Промвагонтранс і Берегівське хлібоприймальне підприємство. Попри суттєве падіння доходів (у 2,5 і 3 рази відповідно), обидві компанії завершили рік із прибутком: 2 мільйони гривень і 36 мільйонів гривень.