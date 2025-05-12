Рейтинг топових роботодавців України

Хто сьогодні забезпечує українців роботою, як змінюються пріоритети ринку праці та які бренди ростуть найдинамічніше, розповідає 24 Канал з посиланням Опендатабот.

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Найбільшим роботодавцем країни вже четвертий рік поспіль залишається "Укрзалізниця" – 178,6 тисячі працівників, попри скорочення штату на 9 тисяч за минулий рік. Загалом із початку повномасштабної війни компанія втратила 54 тисячі робочих місць.

Друге місце — мережа АТБ-Маркет із 46 тисячами співробітників. Третє – Газорозподільні мережі України, які вперше увійшли до рейтингу й одразу посіли високу позицію, маючи майже 38 тисяч працівників.

До топ-10 також потрапили:

Укрпошта (31,7 тисячі)

Сільпо (31,3 тисячі.)

Нова пошта (27,5 тисячі)

Енергоатом (27,3 тисячі)

Ліси України (23,7 тисячі)

Укрнафта (18,9 тисячі)

Укргазвидобування (17,3 тисячі)

Чотири компанії скоротили штат, найпомітніше – "Укрзалізниця" та "Ліси України" (мінус 6 тисяч, або 20%). Натомість найбільше зростання показали Газорозподільні мережі України (+12,5%), Сільпо, АТБ, Нова пошта, Укрнафта та Укргазвидобування.

Компанії, які активно зростають

Серед компаній поза топ-10, але з активним зростанням, відзначилися: