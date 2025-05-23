Самые прибыльные компании
В топ-10 крупнейших по объему доходов компаний со столичной регистрацией лидирует "Д.Трейдинг" с результатом более 215 миллиардов гривен за год, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Опендатабот".
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Следом идут:
- "Энергоатом" – 207 миллиардов гривен
- "Нафтогаз Украины" – 157 миллиардов гривен
- "Газоснабжающая компания Нафтогаз Трейдинг" – 124 миллиардов гривен
- ПриватБанк – 110,5 миллиардов гривен
- Укрнафта – 105 миллиардов гривен
- Укрзализныця – 103 миллиардов гривен
- Укрэнерго – 101 миллиардов гривен
- Укргаздобыча – 100,6 миллиардов гривен
- Сильпо-Фуд – 93 миллиардов гривен
Заметьте. Состав топ-10 не изменился с 2024 года, однако произошли перестановки: например, "Кернел-Трейд" выбыла из списка, уступив Укрзализныце, которая теперь на 7 месте.
Количество компаний из Киева / Инфографика Опендатабот
Какие ниши занимают лидеры
Больше всего киевских компаний в рейтинге работают в трех сферах:
- телекоммуникации
- банковская деятельность
- азартные игры – по 10 компаний в каждой.
Еще 9 компаний работают в медиасфере (телевидение, радио, книжное издательство). Впервые в пятерку самых распространенных отраслей вошла профессиональная, научная и техническая деятельность, вытеснив транспортно-почтовый сегмент, который был среди лидеров в 2023 году.