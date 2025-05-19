Лидеры рынка – неизменны
Прибыль компаний-лидеров также выросла в 1,6 раз – до 3,09 миллиардов гривен, говорится в рейтинге Опендатабот, информирует 24 Канал. По данным аналитической платформы, топ-3 строителей остаются неизменными третий год подряд.
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Основную долю дохода формируют компании, специализирующиеся на дорожном строительстве – 75% всех поступлений, или 36,9 миллиардов гривен.
Еще четыре игрока работают в сфере возведения жилых и нежилых сооружений, и только одна компания – в разведывательном бурении.
Топ-5 компаний
- "Автомагистраль-Юг" (Одесса) – абсолютный лидер с доходом 13,2 миллиарда гривен (+60%) и рекордной прибылью в 1,36 миллиардов гривен.
- "Автострада" (Винница) – 10,8 миллиардов гривен дохода (+30%) и 74,6 миллионов гривен прибыли.
- "Ростдорстрой" (Одесса) – 6,85 миллиардов гривен (+15%), но прибыль уменьшилась на 25%.
- "Онур Конструкцион Интернешнл" (Львов) – 3,82 миллиарда гривен (+30%) и прибыль 418 миллионов гривен (втрое больше).
- "Ателье де Франс Киев" – новичок рейтинга, доход вырос в 6,4 раза до 2,9 миллиардов гривен, прибыль – в 3 раза (44 миллиона гривен).
Лидеры строительного бизнеса в Украине / Инфографика Опендатабот
Другие заметные участники:
- "Феррострой" вернулся после годового перерыва: 2,62 миллиарда гривен дохода (+70%) и 298 миллионов гривен прибыли (+160%).
- "Косул" снизил доход на четверть, однако сохранил высокую прибыль – 758,8 миллионов гривен.
- "Киевская энергетическая строительная компания" – рекордный рост прибыли в 8,8 раза, несмотря на спад доходов.
- "Техно-буд-центр" і ""Веста-И" – новички Индекса. У "Весты-И" – рост дохода в 4 раза, но убытки вместо прибыли.