Лидеры рынка – неизменны

Прибыль компаний-лидеров также выросла в 1,6 раз – до 3,09 миллиардов гривен, говорится в рейтинге Опендатабот, информирует 24 Канал. По данным аналитической платформы, топ-3 строителей остаются неизменными третий год подряд.

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Основную долю дохода формируют компании, специализирующиеся на дорожном строительстве – 75% всех поступлений, или 36,9 миллиардов гривен.

Еще четыре игрока работают в сфере возведения жилых и нежилых сооружений, и только одна компания – в разведывательном бурении.

Топ-5 компаний

"Автомагистраль-Юг" (Одесса) – абсолютный лидер с доходом 13,2 миллиарда гривен (+60%) и рекордной прибылью в 1,36 миллиардов гривен. "Автострада" (Винница) – 10,8 миллиардов гривен дохода (+30%) и 74,6 миллионов гривен прибыли. "Ростдорстрой" (Одесса) – 6,85 миллиардов гривен (+15%), но прибыль уменьшилась на 25%. "Онур Конструкцион Интернешнл" (Львов) – 3,82 миллиарда гривен (+30%) и прибыль 418 миллионов гривен (втрое больше). "Ателье де Франс Киев" – новичок рейтинга, доход вырос в 6,4 раза до 2,9 миллиардов гривен, прибыль – в 3 раза (44 миллиона гривен).

Лидеры строительного бизнеса в Украине / Инфографика Опендатабот

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