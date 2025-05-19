Лідери ринку – незмінні

Прибуток компаній-лідерів також зріс у 1,6 разів – до 3,09 мільярдів гривень, ідеться у рейтингу Опендатабот, інформує 24 Канал. За даними аналітичної платформи, топ-3 будівельників залишаються незмінними третій рік поспіль.

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Основну частку доходу формують компанії, що спеціалізуються на дорожньому будівництві – 75% усіх надходжень, або 36,9 мільярдів гривень.

Ще чотири гравці працюють у сфері зведення житлових та нежитлових споруд, і лише одна компанія – у розвідувальному бурінні.

Топ-5 компаній

"Автомагістраль-Південь" (Одеса) – абсолютний лідер з доходом 13,2 мільярди гривень (+60%) і рекордним прибутком у 1,36 мільярдів гривень. "Автострада" (Вінниця) – 10,8 мільярдів гривень доходу (+30%) і 74,6 мільйонів гривень прибутку. "Ростдорстрой" (Одеса) – 6,85 мільярдів гривень (+15%), але прибуток зменшився на 25%. "Онур Конструкціон Інтернешнл" (Львів) – 3,82 мільярди гривень (+30%) і прибуток 418 мільйонів гривень (утричі більше). "Ательє де Франс Київ" – новачок рейтингу, дохід зріс у 6,4 рази до 2,9 мільярдів гривень, прибуток – у 3 рази (44 мільйони гривень).

Лідери будівельного бізнесу в Україні / Інфографіка Опендатабот

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