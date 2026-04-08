Що відомо про викриття схеми "дроблення бізнесу"?

Під час перевірок у 253 магазинах обох мереж встановлено, що щонайменше 100 ФОПів на спрощеній системі одночасно працюють у компаніях, повідомила в.о. голови ДПС Леся Карнаух.

При цьому усі магазини функціонують як єдиний бізнес із спільною інфраструктурою, постачальниками, персоналом, брендами та цінами.

Загалом у 2025 – 2026 роках ДПС провела понад 50 фактичних перевірок, виявивши низку порушень. Серед них:

продаж товарів без РРО/ПРРО;

неналежний облік товарних запасів;

залучення неоформленої найманої праці;

розрахунки через подарункові сертифікати платниками єдиного податку;

ризики виплати зарплат "в конвертах" – офіційно 8 – 9 тисяч гривень, а фактично – 20 – 40 тисяч.

У результаті штрафи сягнули майже 70 мільйонів гривень. Як зазначила Карнаух, домовлено, що мережі відмовляться від практики "дроблення бізнесу", працюватимуть через єдину юридичну особу – платника ПДВ, узгодять легальні зарплати для персоналу та забезпечать фіскалізацію всіх розрахункових операцій.

Як працює схема?

Схеми дроблення бізнесу дозволяють підприємцям не показувати весь оборот. Про це в коментарях 24 Каналу розповіли економіст Олег Гетман та податковий консультант Михайло Смокович.

Схеми дроблення великих бізнесів особливо поширені в роздрібній торгівлі та громадському харчуванні. Помітними вони стають, коли в супермаркеті чи ресторані видають кілька чеків про оплату.

Олег Гетман Економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Усі ці схеми дроблення в мережах ресторанів та ритейлу побудовані на тому, що вони не просто дробляться на ФОП, а ще й ФОП не видає переважну більшість фіскальних чеків. Тобто він не показує свій оборот і завдяки цьому й далі може існувати як ФОП. Якщо змусити їх показувати весь оборот, то схема дроблення стає майже нецікавою. Бо ліміти закінчуватимуться за місяць чи кілька тижнів. Надто багато їх треба буде змінювати, тож вигідніше буде перейти на загальну систему.

Щоб боротися зі схемою дроблення бізнесу, українській податковій службі потрібне перезавантаження. Для цього мають ухвалити законопроєкт №9243, проте його розгляд відкладають. Податковий консультант Михайло Смокович також вважає, що податкова сьогодні має недостатньо засобів для викриття схем, тож має отримати більше можливостей.

Михайло Смокович Бухгалтер, податковий консультант Податкова має виявляти такі випадки, але інструменти в неї обмежені. У разі виявлення вона може трактувати це як дроблення бізнесу й намагатися в актах всіх цих ФОПів зібрати разом. І весь оборот, який пройшов по цьому магазину, оподатковувати не по спрощеній системі, як це зробила компанія, а по загальній. Але тут дуже складно для податкової все зібрати докупи, виявити й притягнути до відповідальності саму компанію.

