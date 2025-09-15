Что известно о торговле между ЕС и Кремлем?

Более чем через три года после начала полномасштабного вторжения в Украину, США и ЕС все еще импортируют миллиарды евро стоимости российской энергии и сырья, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Например, четыре года назад Россия была крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Европейский Союз. Однако эмбарго Евросоюза на морские поставки российской сырой нефти снизило ее долю до 2,01% в 2025 году против 28,74% в 2021-м.

Доля импорта нефти из России упала с 29% в первом квартале 2021 года до лишь 2% во втором квартале 2025-го,

– говорится в материале.

В частности, доля России в импорте природного газа Евросоюза снизилась до 12% во втором квартале 2025 года с 48% в первом квартале 2021-го. За это время больше всего выросла доля Норвегии (+10%), а Алжир (+2%) стал крупнейшим партнером ЕС, обеспечивая 27% импорта газа.

Обратите внимание! Россия все еще поставляет газ отдельным странам ЕС, в частности Венгрии и Болгарии, через подводный газопровод TurkStream из Турции.

Что известно об импорте СПГ? А стоимость импорта сжиженного природного газа из России в ЕС значительно выросла между первым кварталом 2021 года и вторым кварталом 2022-го из-за резкого повышения цен. Однако доля России в импорте СПГ ЕС снизилась до 14% во втором квартале 2025 года против 22% в первом квартале 2021-го. Крупнейшим поставщиком этого вида топлива в Европу во втором квартале 2025 года были США, их доля достигла 54%.

Если говорить о черных металлах (железо и сталь), то доля России в импорте в Евросоюзе из стран за его пределами упала до 6% во втором квартале 2025 года с 18% четыре года назад.

Кроме того, по состоянию на второй квартал 2025 года Россия оставалась крупнейшим экспортером удобрений в ЕС, и ее доля на рынке выросла до 34% с 28% за последние четыре года.

Каков импорт США из России?

Импорт США из России сократился до 2,50 миллиардов долларов в первой половине 2025 года с 14,14 миллиардов долларов четыре года назад. С января 2022 года США импортировали российских товаров на 24,51 миллиарда долларов.

В прошлом году США импортировали из России удобрений на сумму около 1,27 миллиарда долларов. Это чуть больше чем 1,14 миллиарда долларов в 2021 году.

Также США импортировали из России обогащенного урана и плутония на сумму около 624 миллионов долларов в 2024 году, что меньше по сравнению с 646 миллионами долларов в 2021 году.

Заметьте! Россия экспортировала палладий в США на сумму около 878 миллионов долларов в 2024 году, тогда как в 2021 году этот показатель составлял 1,59 миллиарда долларов.

Что будет с импортом российского газа из России в Евросоюз?