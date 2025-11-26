Как выглядят разрушенные объекты?

Часть газовой инфраструктуры российские атаки разрушили почти полностью, передает 24 Канал со ссылкой на агентство Associated Press, которое получило эксклюзивный доступ к газовым месторождениям "Нафтогаза".

Один из газовых объектов компании в Центральной Украине, который посетили представители агентства, из-за ударов дронов и ракет превратился из угольно-черного в ржаво-красный.

Почти через месяц после удара России 30 октября, емкости на объекте до сих пор разрушены и пусты. А в резервуаре вместо цистерн со сжиженным пропан-бутаном разбросаны обломки "Шахедов".

Последствия удара по газовому объекту Нафтогаза / Associated Press

Больно смотреть на все эти разрушения, потому что я видел собственными глазами, как здесь все создавали, строили и развивали. Но имеем то, что имеем, и должны работать дальше,

– рассказал журналистам Виктор, который на предприятии работает уже 28 лет.

Как пишет издание, последняя атака на газовый объект включала несколько ракет и дронов – они вызвали пожар площадью более 100 квадратных метров. Работники пытались спасти, что было возможно. Но осколки во время ударов пробили газопроводы и превратили трубы в спутанную кучу металла.

Последствия удара по газовому объекту Нафтогаза / Associated Press

После взрыва резервуары загорелись и взрывались дальше, из-за чего металлические конструкции падали и разлетались,

– добавил Виктор.

По мнению работников газодобычи, атаки на объекты продолжаются с начала полномасштабной войны. Но последние массированные атаки были особенно разрушительными, поэтому ремонт может длиться месяцы или даже годы из-за сложности поиска запчастей.

Рабочие газовых объектов добавляют, что россияне намеренно бьют по резервуарам со сжиженным газом, чтобы вызвать взрыв, который уничтожит весь комплекс.

Стоит знать! AP стала первым и единственным медиа, которому разрешили снимать и фотографировать последствия атак на объектах Нафтогаза, но без указания местонахождения комплекса.

Каковы потребности Украины в импорте газа?

В целом Украина сама способна обеспечивать большую часть своего потребления газа за счет собственной добычи. Но атаки российской армии, особенно два последних сокрушительных удара в марте и октябре, заставляют страну импортировать дополнительно 4,4 миллиарда кубометров газа этой зимой. На эти нужды необходимо 2 миллиарда долларов, как отмечала премьер-министр Юлия Свириденко.

Поскольку газовая инфраструктура не имеет никакого отношения к военным потребностям, ее уничтожение преследует только одну цель: маниакальный террор, чтобы украинцы остались без газа, тепла и света,

– отметил глава Нафтогаза Сергей Корецкий.

Сейчас, по его словам, Нафтогаз обеспечил 70% необходимого финансирования через европейские кредиты и гранты.

Остальные средства компания планирует получить в виде займа от Международной финансовой корпорации развития США (DFC) и EXIM Bank.

Важно! Сегодня импортирует около 25 – 30 миллионов кубометров газа в сутки, чтобы избежать резкого скачка цен в Украине и Европе.

Как Украина импортирует газ?