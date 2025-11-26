Как выглядят разрушенные объекты?
Часть газовой инфраструктуры российские атаки разрушили почти полностью, передает 24 Канал со ссылкой на агентство Associated Press, которое получило эксклюзивный доступ к газовым месторождениям "Нафтогаза".
Один из газовых объектов компании в Центральной Украине, который посетили представители агентства, из-за ударов дронов и ракет превратился из угольно-черного в ржаво-красный.
Почти через месяц после удара России 30 октября, емкости на объекте до сих пор разрушены и пусты. А в резервуаре вместо цистерн со сжиженным пропан-бутаном разбросаны обломки "Шахедов".
Последствия удара по газовому объекту Нафтогаза / Associated Press
Больно смотреть на все эти разрушения, потому что я видел собственными глазами, как здесь все создавали, строили и развивали. Но имеем то, что имеем, и должны работать дальше,
– рассказал журналистам Виктор, который на предприятии работает уже 28 лет.
Как пишет издание, последняя атака на газовый объект включала несколько ракет и дронов – они вызвали пожар площадью более 100 квадратных метров. Работники пытались спасти, что было возможно. Но осколки во время ударов пробили газопроводы и превратили трубы в спутанную кучу металла.
Последствия удара по газовому объекту Нафтогаза / Associated Press
После взрыва резервуары загорелись и взрывались дальше, из-за чего металлические конструкции падали и разлетались,
– добавил Виктор.
По мнению работников газодобычи, атаки на объекты продолжаются с начала полномасштабной войны. Но последние массированные атаки были особенно разрушительными, поэтому ремонт может длиться месяцы или даже годы из-за сложности поиска запчастей.
Рабочие газовых объектов добавляют, что россияне намеренно бьют по резервуарам со сжиженным газом, чтобы вызвать взрыв, который уничтожит весь комплекс.
Стоит знать! AP стала первым и единственным медиа, которому разрешили снимать и фотографировать последствия атак на объектах Нафтогаза, но без указания местонахождения комплекса.
Каковы потребности Украины в импорте газа?
В целом Украина сама способна обеспечивать большую часть своего потребления газа за счет собственной добычи. Но атаки российской армии, особенно два последних сокрушительных удара в марте и октябре, заставляют страну импортировать дополнительно 4,4 миллиарда кубометров газа этой зимой. На эти нужды необходимо 2 миллиарда долларов, как отмечала премьер-министр Юлия Свириденко.
Поскольку газовая инфраструктура не имеет никакого отношения к военным потребностям, ее уничтожение преследует только одну цель: маниакальный террор, чтобы украинцы остались без газа, тепла и света,
– отметил глава Нафтогаза Сергей Корецкий.
- Сейчас, по его словам, Нафтогаз обеспечил 70% необходимого финансирования через европейские кредиты и гранты.
- Остальные средства компания планирует получить в виде займа от Международной финансовой корпорации развития США (DFC) и EXIM Bank.
Важно! Сегодня импортирует около 25 – 30 миллионов кубометров газа в сутки, чтобы избежать резкого скачка цен в Украине и Европе.
Как Украина импортирует газ?
Нафтогаз заключил соглашение с польской энергетической компанией ORLEN о поставках американского сжиженного газа. По условиям договоренности, только в первом квартале следующего года Польша поставит Украине 300 миллионов кубометров СПГ. В целом же на 2026 год Украина планирует импортировать около 1 миллиарда кубометров американского газа.
Кроме того, США будут поставлять газ Украине через Грецию. Киев уже заключил соглашение на транспортировку топлива из СПГ-терминала Александруполиса в украинскую Одессу.
ДТЭК продолжает расширять возможности импорта газа в страну. Компания организовала новые поставки американского СПГ через Литву. Первую партию объемом около 100 миллионов кубометров подразделение D.Trading доставило из терминала в Луизиане в СПГ-терминал в Клайпеде.