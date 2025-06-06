Что изменится для Украины

Министр Юлия Свириденко отмечает, что отсутствие уступок в вопросе ослабления квот от ЕС затрагивает торговлю объемом примерно – 3,5 миллиарда долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на чиновницу.

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Обратите внимание! Как говорит Свириденко, по наиболее негативному сценарию, эти изменения нанесут ущерб в размере – 800 миллионов долларов.

Юлия Свириденко Первый вице-премьер – министр экономики Украины На сегодня не реализован еще сценарий, который закладывала Европейская Комиссия год назад – переход от автономных торговых мер к обновленному и более либерализованному соглашению о свободной торговле. Активные переговоры продолжаются именно сейчас и есть стремление завершить эту работу в ближайшие дни.

Свириденко уточняет, что торговля и в дальнейшем будет оставаться свободной. Исключением станут лишь 40 категорий аграрной продукции. Именно на них действуют тарифные квоты.

Опыт торговли без ограничений показал, что в 17 из 40 тарифных квот объемы торговли больше, чем тарифная квота уровня 2021 года. Поэтому для 23 товаров восстановление квот не станет ограничением – например чеснок, которого при квоте в 500 тонн мы экспортировали в объеме 235 тонн в прошлом году,

– говорит министр.

Вероятно, фактические изменения не заметят даже экспортеры чувствительной продукции. Дело в том, что ЕС обнулил подсчет объемов, который осуществляется для товаров, подпадающих под квоты.