Які країни найбільше купують у Росії?

Трамп зосередив увагу на двох російських нафтових гігантах – "Роснафта" та "Лукойл", бо через них проходить значна частина продажів російської нафти за кордон, повідомляє 24 Канал з посиланям на Bild.

Дивіться також Деглобалізація розриває світ на три полюси: яке місце України в зонах впливу між США, Китаєм і ЄС

Отримані доходи значною мірою безпосередньо надходять до держави Путіна, а отже, і до його військового бюджету. Доходи від нафти і газу в Росії покривають приблизно від чверті до майже третини державних витрат.

Попри санкції Заходу, експорт Росії до 20 найбільших торговельних партнерів зріс на 18% до 330 мільярдів доларів у 2024 році з урахуванням інфляції.

Найбільший торговельний партнер – Китай – є найважливішим імпортером російських товарів (насамперед нафти, газу та вугілля) з імпортом у розмірі 130 мільярдів доларів. Обсяг торгівлі між двома країнами у 2024 році становив приблизно 244,8 мільярда доларів.

– є найважливішим імпортером російських товарів (насамперед нафти, газу та вугілля) з імпортом у розмірі 130 мільярдів доларів. Обсяг торгівлі між двома країнами у 2024 році становив приблизно 244,8 мільярда доларів. Індія , яка до війни була лише дванадцятою серед найважливіших торговельних партнерів Росії, зараз є другим за важливістю покупцем російських товарів, особливо нафти.

, яка до війни була лише дванадцятою серед найважливіших торговельних партнерів Росії, зараз є другим за важливістю покупцем російських товарів, особливо нафти. Ізраїль також значно розширив свою торгівлю з Росією, особливо за рахунок імпорту нафти.

також значно розширив свою торгівлю з Росією, особливо за рахунок імпорту нафти. Такі країни, як Вірменія, Узбекистан, Туреччина, Єгипет та Бразилія, також значно збільшили свій імпорт з Росії з початку війни.

Торгівля ЄС з Росією

Німеччина: Обсяг торгівлі різко скоротився, але все ще становить 9,5 мільярда доларів. Імпорт російських товарів скоротився на 92%.

Обсяг торгівлі різко скоротився, але все ще становить 9,5 мільярда доларів. Імпорт російських товарів скоротився на 92%. Франція, Нідерланди: Залишаються на низькому рівні понад 6 мільярдів доларів.

Залишаються на низькому рівні понад 6 мільярдів доларів. Словаччина, Чехія, Іспанія, Бельгія, Італія: У деяких випадках значно нижчий експорт, порівняно з 2021 роком (довоєнний рівень).

У деяких випадках значно нижчий експорт, порівняно з 2021 роком (довоєнний рівень). Угорщина: Менший "європейський партнер", але помітний у рейтингу європейських країн, імпорт якого на 31% перевищує його. Обсяг торгівлі становить приблизно 6,2 мільярда доларів.

Загальний обсяг торгівлі з ЄС становить приблизно 67,5 мільярдів євро. Це зробило Союз третім за величиною партнером Росії в регіоні у 2024 році.

Нагадаємо, що деякі країни ЄС збільшили імпорт енергоносіїв з Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

З 2022 року блок зменшив свою залежність від колись домінуючого постачальника Росії приблизно на 90%. Тим не менш, за перші вісім місяців цього року він імпортував російських енергоносіїв на понад 11 мільярдів євро.

Сім із 27 країн-членів ЄС збільшили вартість свого імпорту порівняно з попереднім роком, включаючи п'ять країн, які підтримують Україну у війні:

Франція зафіксувала зростання закупівель російських енергоносіїв на 40% до 2,2 мільярда євро;

Нідерланди зросли на 72% до 498 мільйонів євро, як показує аналіз.

Як змінився імпорт російських енергоносіїв країнами ЄС / графіка Reuters

Що відомо про торгівлю в Росії?