Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, отметив, что последствия были для оккупантов не самыми лучшими. Между тем россияне, живя в пропагандистском пузыре, не знают о большинстве ударов.

Какими были новые успешные удары по России?

По словам руководителя Центра изучения оккупации, российский диктатор Владимир Путин не планирует идти на реальные переговоры, несмотря на удары по России, которые приближают ее к критическому состоянию каждый день.

Несмотря на это, Украина продолжает наносить удары по объектам страны-агрессора. Первые состоялись уже 1 января этого года. Важно заметить, что один такой удар по НПЗ, как сегодня, приносит России убытки до 75 миллионов.

Ночью наши дроны залетели на НПЗ в Краснодарском крае. Его засыпало такими обломками, что горело пол ночи,

– сказал Андрющенко.

Он добавил, что тем временем россияне находятся в полном информационном пузыре и не понимают, что на самом деле происходит. Люди в России не осознают последствий ударов по российским НПЗ, а российские солдаты, сидя в окружении в Купянске, могут верить, что они захватили город, о чем говорит пропаганда.

Что еще известно об ударах 1 января по России?