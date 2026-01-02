Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на КОВА.

Що відомо про вибухи у Києві та області?

Повітряна тривога Київською областю почала ширитися о 22:24.

Повітряні сили попереджали про БпЛА в Бориспільському районі напрямком на Бровари.

О 22:38 у КОВА повідомили про роботу ППО.

"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", – закликали там.

За кілька хвилин у ПС знову попередили про загрозу: БпЛА повз Бровари південно-західним курсом.

А о 22:52 вибухи чули уже в Києві.

Над столицею ворожі БпЛА. Зараз працює ППО, залишайтесь в безпечних місцях!

– закликав начальник КМВА Тимур Ткаченко.