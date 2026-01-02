Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на КОВА.
Дивіться також "Шахеди" знову тероризують Україну: де є загроза ударів
Що відомо про вибухи у Києві та області?
Повітряна тривога Київською областю почала ширитися о 22:24.
Повітряні сили попереджали про БпЛА в Бориспільському районі напрямком на Бровари.
О 22:38 у КОВА повідомили про роботу ППО.
"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", – закликали там.
За кілька хвилин у ПС знову попередили про загрозу: БпЛА повз Бровари південно-західним курсом.
А о 22:52 вибухи чули уже в Києві.
Над столицею ворожі БпЛА. Зараз працює ППО, залишайтесь в безпечних місцях!
– закликав начальник КМВА Тимур Ткаченко.