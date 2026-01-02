Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КОВА.

Смотрите также "Шахеды" снова терроризируют Украину: где есть угроза ударов

Что известно о взрывах в Киеве и области?

Воздушная тревога по Киевской области начала распространяться в 22:24.

Воздушные силы предупреждали о БпЛА в Бориспольском районе направлением на Бровары.

В 22:38 в КОВА сообщили о работе ПВО.

"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", – призвали там.

Через несколько минут в ПС снова предупредили об угрозе: БпЛА мимо Броваров юго-западным курсом.

А в 22:52 взрывы слышали уже в Киеве.

Над столицей вражеские БпЛА. Сейчас работает ПВО, оставайтесь в безопасных местах!

– призвал начальник КГВА Тимур Ткаченко.