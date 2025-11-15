Майже одразу дрон знищили. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

Дивіться також Пошкоджені будинки й цивільні об'єкти: ворог 45 разів за ніч обстріляв Чернігівщину

Як у Києві збили російський "Шахед"?

Правоохоронці активно брали участь у відбитті атаки ворожих безпілотників. Один із ударних дронів було помічено та оперативно ліквідовано.

Влучний постріл – і мінус ще один дрон окупантів. Працюємо 24/7, стоїмо на варті та допомагаємо посилювати повітряну оборону столиці,
– зазначили у поліції.

У Києві поліцейські збили ворожий "Шахед": дивіться відео

Які міста були під атакою 15 листопада?

  • Російські дрони пошкодили підприємство та цивільні авто в Дніпрі. Також ворог атакував Нікопольщину. Окупанти вбили 65-річного чоловіка в області, під масовану атаку потрапили будинки в Роздорській і Покровській громадах.

  • Увечері 14 листопада на Запоріжжі було гучно через атаку "Шахедів". Загалом протягом доби окупанти завдали 663 удари по 18 населених пунктах Запорізької області.

  • Дрони також атакували Одеську область.