Майже одразу дрон знищили. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.
Як у Києві збили російський "Шахед"?
Правоохоронці активно брали участь у відбитті атаки ворожих безпілотників. Один із ударних дронів було помічено та оперативно ліквідовано.
Влучний постріл – і мінус ще один дрон окупантів. Працюємо 24/7, стоїмо на варті та допомагаємо посилювати повітряну оборону столиці,
– зазначили у поліції.
Які міста були під атакою 15 листопада?
Російські дрони пошкодили підприємство та цивільні авто в Дніпрі. Також ворог атакував Нікопольщину. Окупанти вбили 65-річного чоловіка в області, під масовану атаку потрапили будинки в Роздорській і Покровській громадах.
Увечері 14 листопада на Запоріжжі було гучно через атаку "Шахедів". Загалом протягом доби окупанти завдали 663 удари по 18 населених пунктах Запорізької області.
Дрони також атакували Одеську область.