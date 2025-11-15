Майже одразу дрон знищили. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

Як у Києві збили російський "Шахед"?

Правоохоронці активно брали участь у відбитті атаки ворожих безпілотників. Один із ударних дронів було помічено та оперативно ліквідовано.

Влучний постріл – і мінус ще один дрон окупантів. Працюємо 24/7, стоїмо на варті та допомагаємо посилювати повітряну оборону столиці,

– зазначили у поліції.

У Києві поліцейські збили ворожий "Шахед": дивіться відео

Які міста були під атакою 15 листопада?