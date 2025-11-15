Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Що відомо про повітряну тривогу?

20:14, 15 листопада

БпЛА на півночі Миколаївщини, курс на захід.

20:08, 15 листопада

БпЛА в Берестинському районі Харківщини, курс південно-східний.

19:56, 15 листопада

БпЛА в Новоукраїнському районі Кіровоградської області, курс південно-східний.

19:37, 15 листопада

БпЛА з Харківщини на Полтавщину (Полтавський район), курс південно-західний.

19:27, 15 листопада

Ворожий БпЛА в Богодухівському районі Харківщини, курс західний.

19:24, 15 листопада

Ворожий БпЛА на н.п. Лозова на Харківщині з півночі.

19:12, 15 листопада

БпЛА з Черкащани на Кіровоградщину (Голованівський район), курс південно-західний

19:08, 15 листопада

БпЛА в Бориспільському районі Київщини, курс південно-західний.