Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Тревогу в Сумском районе объявили в 01:10 16 ноября. Воздушные силы сообщали о движении вражеских беспилотников в области.

БПЛА в Роменском районе Сумской области, курс южный,

– отметили военные.

Первый взрыв в Сумах услышали в 01:09. Об этом писали местные корреспонденты Суспильного.

Еще один взрыв прогремел в 01:12. Сейчас о последствиях громких звуков в городе местные власти и ОВА ничего не сообщали.

