Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Дивіться також Після удару по об'єкту в Сумах зафіксували перевищення діоксиду азоту в повітрі
Тривогу у Сумському районі оголосили о 01:10 16 листопада. Повітряні сили повідомляли про рух ворожих безпілотників в області.
БпЛА в Роменському районі Сумщини, курс південний,
– зазначили військові.
Перший вибух у Сумах почули о 01:09. Про це писали місцеві кореспонденти Суспільного.
Ще один вибух прогримів о 01:12. Наразі про наслідки гучних звуків у місті місцева влада та ОВА нічого не повідомляла.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Де ще лунали вибухи в Україні нещодавно?
У ніч на 16 листопада вибухи також чули й у Харкові. До цього у місті оголошували повітряну тривогу.
Уночі 15 листопада вибухи прогриміли у Дніпрі та Одесі. Тоді Повітряні сили повідомляли про рух "Шахедів" у напрямку обох міст.
А ввечері 14 листопада на Запоріжжі було гучно через атаку "Шахедами". В ОВА писали про роботу протиповітряної оборони по ворожих цілях.