Про це повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Було влучання 37 БпЛА: все про наслідки нічної атаки по Україні

Що відомо про вибухи в Одесі?

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про повітряну тривогу в регіоні о 17:43. Невдовзі обласний центр атакували дрони.

БпЛА курсом на Одещину/Миколаївщину з акваторії Чорного моря,
розповіли в Повітряних силах ЗСУ.

Місцевий телеграм-канал "Думська" повідомив про вибух в Одесі о 19:29. У цей час місто атакували дрони ворога. О 19:59 стало відомо про відбій повітряної тривоги в Одеській області.

Водночас російські загарбники атакували Суми.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Які регіони України атакував ворог?

  • Нагадаємо, що уночі 16 листопада вибухи лунали в Харкові під час атаки дронів. Повітряні сили писали про рух безпілотників через область.

  • Водночас під атакою були Суми. Тривогу у Сумському районі оголосили о 01:10 16 листопада. Повітряні сили повідомляли про рух ворожих безпілотників в області.

  • У ніч проти 15 листопада гучно було в Одесі та Дніпрі. Повітряні сили повідомляли про ворожі БпЛА з акваторії Чорного моря.