Об этом 24 Каналу рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, подчеркнув, что Вооруженные Силы Украины – это основной фактор, который приводит к потерям противника. Он объяснил, на каких направлениях работы украинской армии надо сосредоточить свои усилия.

Благодаря каким силам и средствам Силы обороны наносят потери врагу?

Федоренко отметил, что важна объединенная работа всех инструментов огневого воздействия на противника. Весомой его составляющей являются дроны.

Что касается устойчивости Украины и возможности наносить потери противнику, то если Россия может в течение одного месяца мобилизовать и поставить в строй около 30 – 35 тысяч военнослужащих, для того, чтобы враг не мог штурмовать, мы должны выводить из строя путем тяжелых ранений и уничтожения то же количество. А потом наращиваться, чтобы враг терял больше, чем мог аккумулировать и призвать в строй на пополнение потерь,

– подчеркнул он.

В случае, если Силы обороны достигнут устойчивого результата по ликвидации большего количества оккупантов, чем враг может призвать, это приведет, по его словам, к тому, что россияне будут вынуждены на подавляющем большинстве отрезков фронта остановить активные ударно-штурмовые действия. Им придется снимать силы с других участков, где сейчас они достаточно активны, и перебрасывать на те узкие отрезки, где они стремятся достичь результата.

Например, в текущий момент времени на Донетчину, в район Покровска, Мирнограда, Родинского.

Обратите внимание! Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что враг "не может спокойно заходить в Покровск", потому что все подступы к городу находятся под контролем действия украинских дронов. Сейчас, по его словам, россияне "контролируют примерно половину" Покровска.

"Относительно нанесения потерь врагу, то не надо забывать о богах войны – артиллеристов, которые работают при неблагоприятных погодных условиях, когда беспилотные системы снижают свою эффективность, или наоборот в объединенной работе с ними", – отметил командир полка.

Также, по его словам, украинской армии помогают беспилотники, в частности разведывательные, – видеть противника, а высокоточные прицельные дроны – выносить врага в дневное и ночное время.

Благодаря комплексной разведке и огневому воздействию в декабре 2025 года с высокой долей вероятности будет очевидным, как заметил Юрий Федоренко, что мы уничтожим оккупантов больше, чем они смогли поставить в строй.

Какие потери несут россияне на фронте?