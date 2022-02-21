Путин сделал перерыв после заседания и выступил с видеообращением. Говорил пропагандистский бред, мол, "Украину создала Россия". Не забыл и о традиционных "братских народах".

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Более того, Путин с откровенными угрозами обратился к украинцам, заявив, что Россия "покажет, что такое настоящая декоммунизация".

"Признание" боевиков

Путин попросил Федеральное Собрание России поддержать решение о "легитимизации" боевиков и подписать с террористами договоры о дружбе. Говорит, что 2 документа подпишут вскоре.

Смотрите видео, как Путин объявил о "признании" независимости боевиков Донбасса:

Как прошло заседание Совбеза России

Заседание не было регулярным и состоялось в расширенном формате. Важно, что, кроме "легитимизации", Дмитрий Козак во время своей речи спросил у Путина, "пора ли присоединять Донбасс".

Глава Госдумы Вячеслав Володин во время своего выступления еще раз просил Путина "легитимизировать" боевиков. Он утверждал, что это решение не было спонтанным". Ставленники Кремля на оккупированном Донбассе тоже обращались к президенту государства-агрессора.

Несмотря на восьмой год агрессии России, кремлевские политики цинично заявляли, мол, "Украине не нужен Донбасс". Также вспоминали о российской паспортизации на оккупированных территориях, прикрываясь "своими гражданами".

Что наговорил Путин

Политик назвал "угрозой" принятие Украины в НАТО, потому что, мол, тогда Киев может "отвоевывать" оккупированный Крым. Хотя накануне президент Владимир Зеленский подчеркнул, что оккупированные территории Украина обязательно вернет, но только мирно.

Путин снова говорил, якобы Киев не собирается выполнять минские договоренности. Однако именно "признание" боевиков является грубым нарушением соглашений.

Кроме этого, кремлевский политик цинично назвал Революцию достоинства "госпереворотом" и сказал о какой-то "третьей карательной операции на Донбассе".

Москва жаловалась, что Запад не идет на встречу

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал требования России к Западу компромиссом. Москва в "гарантиях безопасности" требовала, чтобы Альянс "отрезал" планы вступления Украины и Грузии в НАТО и отказался от намерений размещения ракет на границах России.

Однако Запад и НАТО не идут РФ на встречу по этим принципиальным вопросам,

– заявил Лавров.

По его словам, в вопросе "открытых дверей НАТО" Запад нерушим.

Путин заикнулся о "моратории" на вступление Украины в НАТО

Путин сказал, якобы президент США Джо Байден уверял его, что Украину не намерены принимать в НАТО "завтра", и, мол, возможен мораторий на это.

Кремлевский глава также сказал, якобы президент Франции Эммануэль Макрон говорил ему, что американской позиции по Украине есть изменения. Какие именно-не отметил.

В России заговорили о "присоединении Донбасса"

Заместитель руководителя Администраций президента России Дмитрий Козак во время своей речи спросил у Путина, "пора ли присоединять Донбасс".

Глава Кремля, отвечая на этот вопрос, "замялся". После этого Казак закончил свою речь.

Что известно о процессе "легитимизации" боевиков Россией

Россия 8 лет поставляет оружие своим марионеткам на оккупированном Донбассе. Однако признавать их Кремль не спешил. Только в конце 2021 года такую инициативу взяли на себя коммунисты. Они подготовили проект обращения к Путину с просьбой официально признать боевиков. 15 февраля 2022 года документ поддержала Госдума.

Верховная Рада Украины обратилась к международным организациям и государствам мира с просьбой не признавать "легитимизацию" оккупантов.

Обратите внимание! Признав боевиков, Россия фактически вышла из минских договоренностей. Об этом предупреждали украинские и мировые политики. Ранее осознание этого подтверждал и Песков.

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