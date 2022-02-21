Відповідну інформацію оприлюднив заступник глави Офісу Президента, що відповідає за блок фінансово-економічних та енергетичних питань. Про це політик заявив під час інтерв'ю.

Зауважте Вдарять по банках: Білий дім підготував перший пакет санкцій проти Росії, – ЗМІ

У ОП розповіли про фінансові втрати через ескалацію Росії

Ми бачимо, що безповоротні втрати становлять у такій стресовій ситуації, як зараз, 2 – 3 мільярди доларів на місяць. Це і зупинені інвестиції, і додаткова інфляція, втрати у туристичній сфері, скорочення авіаперевезень,

– повідомив Ростислав Шурма.

Політик також пояснив, що спекулятивний тиск на фінансові ринки, який блокує запозичення, тисне на курс. Мовиться про окрему суму.

"Спекулятивний тиск на валютний ринок близько 1,5 – 2 мільярди доларів" – пояснили в ОП.

Саме тому там вважають, що подушки в 4 – 5 мільярди доларів має бути достатньо, щоб продовжувати заплановані державні програми. Додав також, що зовнішня ситуація може змінюватися. Зокрема Ростислав Шурма пояснив, що:

якщо рівень стресу буде такий же, то 2 – 3 мільярди доларів – це щомісячні втрати, починаючи з січня 2022 року;

якщо ситуація стабілізується інформаційно хоча б у такому стані як зараз, то больовий поріг підніметься і через 2 місяці таких втрат вже не буде.

Коротко про ескалацію Росії

Починаючи з 17 лютого, окупанти почали агресивно обстрілювати Донбас. Вони влучили в дитячий садочок, школу, житлові будинки.

Через дії збройних формувань Росії 19 лютого на Донбасі загинули 2 військових, ще 4 – отримали поранення.

За минулу добу, 20 лютого, окупанти поранили одного українського військового.

21 лютого міністр оборони Олексій Резніков розповів, що окупанти створюють проблеми для цивільних на Донбасі. Глава Міноборони заявив, що Збройні сили України готові до будь-якого розвитку подій.

Цинічні заяви Кремля щодо обстрілів на Донбасі – дивіться відео