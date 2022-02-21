Відповідну інформацію оприлюднив заступник глави Офісу Президента, що відповідає за блок фінансово-економічних та енергетичних питань. Про це політик заявив під час інтерв'ю.
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У ОП розповіли про фінансові втрати через ескалацію Росії
Ми бачимо, що безповоротні втрати становлять у такій стресовій ситуації, як зараз, 2 – 3 мільярди доларів на місяць. Це і зупинені інвестиції, і додаткова інфляція, втрати у туристичній сфері, скорочення авіаперевезень,
– повідомив Ростислав Шурма.
Політик також пояснив, що спекулятивний тиск на фінансові ринки, який блокує запозичення, тисне на курс. Мовиться про окрему суму.
"Спекулятивний тиск на валютний ринок близько 1,5 – 2 мільярди доларів" – пояснили в ОП.
Саме тому там вважають, що подушки в 4 – 5 мільярди доларів має бути достатньо, щоб продовжувати заплановані державні програми. Додав також, що зовнішня ситуація може змінюватися. Зокрема Ростислав Шурма пояснив, що:
- якщо рівень стресу буде такий же, то 2 – 3 мільярди доларів – це щомісячні втрати, починаючи з січня 2022 року;
- якщо ситуація стабілізується інформаційно хоча б у такому стані як зараз, то больовий поріг підніметься і через 2 місяці таких втрат вже не буде.
Коротко про ескалацію Росії
- Починаючи з 17 лютого, окупанти почали агресивно обстрілювати Донбас. Вони влучили в дитячий садочок, школу, житлові будинки.
- Через дії збройних формувань Росії 19 лютого на Донбасі загинули 2 військових, ще 4 – отримали поранення.
- За минулу добу, 20 лютого, окупанти поранили одного українського військового.
- 21 лютого міністр оборони Олексій Резніков розповів, що окупанти створюють проблеми для цивільних на Донбасі. Глава Міноборони заявив, що Збройні сили України готові до будь-якого розвитку подій.
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