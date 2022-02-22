О решении главы Соединенных Штатов стало известно в ночь на 22 февраля. Во вторник, как сообщали в администрации американского лидера, ожидаются новые меры.

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Ранее в Вашингтоне пояснили, что предусматривает указ Байдена.

Что предусматривает указ Байдена

Как отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, указ Байдена запретит новые инвестиции, торговлю и финансирование гражданами США в отношении "признанных" Кремлем боевиков.

Заметим! Этот указ также позволит накладывать санкции на каждого человека, который намерен работать в ОРДЛО.

Предыстория указа Байдена: коротко

Президент России Владимир Путин 21 февраля официально "признал" незаконных вооруженных группировок на Донбассе.

Российский парламент принял такой законопроект на заседании 15 февраля.

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что такое "признание" будет означать сознательный выход Москвы из "Минска".

Во власти США заявили, что ожидали от России решения о так называемой "легитимизации" боевиков на Донбассе.

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