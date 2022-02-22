О решении главы Соединенных Штатов стало известно в ночь на 22 февраля. Во вторник, как сообщали в администрации американского лидера, ожидаются новые меры.
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Ранее в Вашингтоне пояснили, что предусматривает указ Байдена.
Что предусматривает указ Байдена
Как отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, указ Байдена запретит новые инвестиции, торговлю и финансирование гражданами США в отношении "признанных" Кремлем боевиков.
Предыстория указа Байдена: коротко
- Президент России Владимир Путин 21 февраля официально "признал" незаконных вооруженных группировок на Донбассе.
- Российский парламент принял такой законопроект на заседании 15 февраля.
- В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что такое "признание" будет означать сознательный выход Москвы из "Минска".
- Во власти США заявили, что ожидали от России решения о так называемой "легитимизации" боевиков на Донбассе.
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