Звернення почалось орієнтовно по 21:00 за Києвом. Президент США виступав через ситуацію в Україні вже 18 лютого й заявляв, що має підстави вважати, що Володимир Путін вже схвалив рішення напасти на Україну.

До теми Байден сьогодні знову виступить зі зверненням щодо України

Байден виступає зі зверненням щодо України

Джо Баден заявив, що Володимир Путін 21 лютого визнав два регіони України як незалежні. Він заявив, що нібито це суверенні території.

Вони наголосили, що Росія просто відрізає собі частину України. Він (мовиться про Володимира Путіна – 24 канал) наголосив про розміщення російських сил і зараз він каже, що ці російські сили ще глибше будуть заходити в ці території,

– заявив Байден.

Також очільник США пояснив, що Путін намагається обгрунтувати захоплення нових територій. Ба більш, Джо Байден заявив: "Він готує підгрунтя, щоб просунутися значно далі".

Президент США пригадав, що Путін попросив дозводу в своєї Думи на вторгнення в Україну.

Байден оголосив про запровадення нових санкцій

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Звернення Джо Байдена щодо дій Росії та подій на Донбасі: дивіться онлайн

Коротко про позицію США щодо заяви Росії про "визнання" бойовиків

21 лютого Володимир Путін заявив про "визнання" псевдореспублік на Донбасі.

Президент України після цього поспілкувався з Джо Байденом. У Білому домі заявили, що чекали від Росії рішення про так звану "легітимізацію" бойовиків на Донбасі.

Вашингтон запевнив, що не вестиме справ з псевдореспубліками. Зокрема Джо Байден вже підписав указ, спрямований на заборону інвестицій, торгівлі та фінансування цих квазіреспублік.

Згідно з документом, санкції можна буде застосувати проти будь-якої людини, яка веде свою діяльність на окупованих територіях.

Ба більше, 22 лютого заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що найближчим часом США оголосять про серйозні санкції проти Росії, які завдадуть нищівного удару по них.

У Путіна не залишиться проблем, – журналіст сказав, чому Захід не запровадить одразу всі санкції: дивіться відео