Обращение началось ориентировочно по 21:00 по Киеву. Президент США уже выступал относительно ситуации в Украине 18 февраля и заявлял, что у него есть основания полагать, что Владимир Путин уже одобрил решение напасть на Украину.

К теме Байден сегодня снова выступит с обращением относительно Украины

Байден выступает с обращением относительно Украины

Джо Баден заявил, что Владимир Путин 21 февраля признал два региона Украины независимыми. Он заявил, что якобы это суверенные территории.

Они подчеркнули, что Россия просто отрезает часть Украины. Он (говорится о Владимире Путине – 24 канал) подчеркнул размещение российских сил и сейчас он говорит, что эти российские силы еще глубже будут заходить на эти территории,

– заявил Байден.

Также глава США объяснил, что Путин пытается обосновать захват новых территорий. Более того, Джо Байден заявил: "Он готовит подоплеку, чтобы продвинуться значительно дальше".

Президент США напомнил, что Путин попросил разрешения у своей Думы на вторжение в Украину.

Байден объявил о введении новых санкций

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Обращение Джо Байдена касательно действий России и событий на Донбассе: смотрите онлайн

Коротко о позиции США касательно заявления России о "признании" боевиков

21 февраля Владимир Путин заявил о "признании" псевдореспублик на Донбассе.

Президент Украины после этого пообщался с Джо Байденом. В Белом доме заявили, что ждали от России решения о так называемой "легитимизации" боевиков на Донбассе.

Вашингтон заверил, что не будет вести дела с псевдореспубликами. В частности, Джо Байден уже подписал указ, направленный на запрет инвестиций, торговли и финансирования этих квазиреспублик.

Согласно документу, санкции можно будет применить против любого человека, ведущего свою деятельность на оккупированных территориях.

Более того, 22 февраля заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что в ближайшее время США объявят о серьезных санкциях против России, которые нанесут сокрушительный удар по ней.

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