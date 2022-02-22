Санкции вступят в силу с 23 февраля. Об этом президент США заявил во время своего обращения относительно Украины.
Важно США ввели санкции против России
Помимо представителей российских элит, ограничения наложат и на их семьи. Они причастны к коррупции.
Они участвуют в коррупционной политике, должны страдать также,
– подчеркнул Байден.
Другие санкции
Президент также заявил, что США ввели санкции против суверенного долга России. Ограничения наложили и на банк ВЭБ.РФ.
Все шаги, по словам Байдена, координировали вместе с союзниками. Это только первый пакет.
Что еще говорил Байден
Американский президент предостерег, что президент России Владимир Путин "отрезает себе часть Украины". Он готовит почву, чтобы продвинуться значительно дальше.
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