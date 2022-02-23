Перед силовым нападением Россия совершит кибератаку

Такую информацию американское издание сообщило со ссылкой на собственные источники в окружении Байдена. Это произошло 23 февраля.

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Президента Украины предупредили, что Россия, скорее всего, начнет вторжение в течение 48 часов на основе данных американской разведки,

– говорится в сообщении.

СМИ отметило, что Россия нападет на Украину не только с временно оккупированного Донбасса, но и территории Беларуси. Войска, мол, отправятся в Киев. Операция начнется с кибератаки, а дальше – наземного вторжения. Однако планы России еще могут измениться, потому что зависят от ежедневных событий.

Кроме того, американские наблюдатели по авиации заметили, что Россия нарушила украинское воздушное пространство 23 февраля. Ее самолет-разведчик якобы находился над Украиной короткий период.

Третье предупреждение за месяц

Издание отметило, что у президента Владимира Зеленского журналистам подтвердили информацию о предупреждении Байдена. Однако подчеркнули, что оно уже третье за месяц.

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