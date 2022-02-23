Відповідне звернення генерал-лейтенант розмістив у фейсбуці. Залужний сказав, що в цей складний для нашої держави час ми об'єднані, мужні та рішучі.

До теми Президент оголосив про призов резервістів в особливий період: хто вони такі

Кожна людина в лавах сил оборони важлива

Головнокомандувач Збройних Сил України подякував резервістам за те, що вони одразу після наказу про призов, масово йдуть до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Ці довжелезні черги по всій країні формують потік колосальної сили, який знесе орду, щойно вона перетне наші кордони. Зважаючи на загострення на лінії зіткнення, а також потребу забезпечити оборону рубежів держави зі Сходу, Півночі та Півдня, кожна людина в лавах сил оборони важлива,

– заявив Залужний.

Додав, що він як головнокомандувач Збройних Сил України розраховує на них. Пояснив, що його пріоритетом є збереження життя особового складу, адже саме він несе відповідальність за застосування Збройних Сил України.

Армія зразка 2022 року – не 2014 року

Говорячи про ЗСУ, Валерій Залужний запевнив, що у нас наразі армія зразка 2022 року, а не 2014 року.

Ми загартовані в боях, добре оснащені, підготовлені і вмотивовані. Ми змінилися зсередини. ЗСУ – це незламний дух бойового братерства, взаємоповаги і гідності. Це одна родина,

– сказав головнокомандувач.

Валерій Залужний також пояснив, що розробив та затвердив чіткі плани реагування на будь-які зміни в оперативній обстановці. Саме тому ЗСУ спокійні та впевнені.

Генерал-лейтенант подякував військовослужбовцям, які зараз на передовій під шквальними обстрілами противника тримають позиції та дають нам час і можливість посилити і прикрити інші напрямки.

"Разом ми - сила! Сьогодні ми потрібні державі, а держава потрібна нам і нашим дітям!" – підсував Валерій Залужний.

Коротко про призов резервістів

У ніч проти 22 лютого Володимир Зеленський на тлі загрози російського вторгнення виступив із терміновим зверненням до українців.

Глава держави оголосив про призов резервістів в особливий період.

У пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ заявили, що резервісти оперативного резерву першочергово проходитимуть службу у тих військових частинах і за тим фахом, в яких вони проходили службу. За ними зберігатиметься робоче місце та зарплата.

До речі, резервістами називають запасний ресурс української армії, який, в разі чого, дозволяє швидко доукомплектувати бойові військові частини підготовленими громадянами. Детальніше про них читайте тут.

Зеленський видав указ про призов резервістів "в особливий період" – дивіться відео

Повний текст публікації Валерія Залужного

Шановні співгромадяни! Дорогі бойові друзі!

У цей складний для нашої держави час ми об’єднані, мужні і рішучі. Саме тому Перемога буде за нами!

Дякую резервістам оперативного резерву Збройних Сил України, які від сьогодні, одразу після віддання відповідного наказу про призов, масово йдуть до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Ці довжелезні черги по всій країні формують потік колосальної сили, який знесе орду, щойно вона перетне наші кордони.

Зважаючи на загострення на лінії зіткнення, а також потребу забезпечити оборону рубежів держави зі Сходу, Півночі та Півдня, кожна людина в лавах сил оборони важлива. Я як Головнокомандувач Збройних Сил України розраховую на вас. Моїм пріоритетом є збереження життя особового складу і саме я несу відповідальність за застосування Збройних Сил України.

Сьогодні наша армія зразка 2022 року – не 2014-го. Ми загартовані в боях, добре оснащені, підготовлені і вмотивовані. Ми змінилися зсередини. ЗСУ - це незламний дух бойового братерства, взаємоповаги і гідності. Це одна родина. Нами розроблені і затверджені чіткі плани реагування на будь-які зміни в оперативній обстановці. Ми спокійні і впевнені.

Я вдячний всім військовослужбовцям, які зараз на передовій під шквальними обстрілами противника тримають позиції, дають нам час і можливість посилити і прикрити інші напрямки.

Разом ми - сила!

Сьогодні ми потрібні державі, а держава потрібна нам і нашим дітям!