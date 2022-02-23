У пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ розповіли детальніше про процедуру призову резервістів до війська.

Важливо Президент оголосив про призов резервістів в особливий період: хто вони такі

Саме резервісти оперативного резерву першочергово проходитимуть службу у тих військових частинах і за тим фахом, в яких вони проходили службу. Для прикладу, під час попередньої служби військовослужбовець був водієм-механіком у військовій частині А0000, тому призиватимуть його в цю ж частину, на цю ж військово облікову спеціальність.

У Сухопутних військах ЗС звернули увагу, що за призваними резервістами, згідно з законом України, зберігатиметься:

робоче місце,

середньомісячна заробітна плата.

Які дії резервістів

Резервісти оперативного резерву першої черги мають самостійно з'явитись у свої військові частини, за телефонним дзвінком або ж отримавши повістку для явки. Якщо резервіст з тих чи інших причин, передбачених законом, не може бути призваним, йому необхідно особисто надати підтверджуючі документи. За неявку чи ігнорування виклику передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність.

Хто такі резервісти

Резервісти першої черги оперативного резерву – це військовослужбовці, які звільняються зі строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які за своїми професійно-психологічними характеристиками і станом здоров'я придатні до служби у військовому резерві та відповідають встановленим вимогам проходження служби у військовому резерві, а також набули певної військової облікової спеціальності.

Зверніть увагу! Призов в Україні розпочнеться від 23 лютого. Максимальний термін служби 1 рік.

Додамо, що раніше президент Володимир Зеленський звернувся до Українців на тлі російської загрози та останніх подій, пов'язаних з визнанням бойовиків. Глава держави оголосив про призов резервістів в особливий період.

Текст публікації Сухопутних військ ЗСУ:

"Призову підлягатимуть резервісти від 18 до 60 років. Це будуть як офіцери, так і рядовий, сержантський склад.

Призов розпочнеться від сьогодні. Максимальний термін служби 1 рік. Резервісти оперативного резерву першої черги проходитимуть службу у тих військових частинах і за тим фахом, в яких вони проходили службу.

Які дії резервістів?

Відповідно до наказу президента України, резервісти оперативного резерву першої черги мають самостійно з’явитись у свої військові частини або ТЦК та СП, за телефонним дзвінком або ж отримавши повістку для явки у свій ТЦК.

Якщо резервіст з тих чи інших причин, передбачених Законом не може бути призваним, йому необхідно особисто надати підтверджуючі документи. За неявку чи ігнорування виклику передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність".