В пресс-службе Сухопутных войск ВСУ рассказали подробнее о процедуре призыва резервистов в армию.

Именно резервисты оперативного резерва будут в первую очередь проходить службу в тех воинских частях и по той специальности, в которой они проходили службу. Например, во время предыдущей службы военнослужащий был водителем-механиком в воинской части А0000, поэтому будут призывать его в эту же часть, на эту же военно-учетную специальность.

В Сухопутных войсках ВС обратили внимание, что за призванными резервистами по закону Украины будет сохраняться:

рабочее место,

среднемесячная заработная плата

Какие действия резервистов

Резервисты оперативного резерва первой очереди должны самостоятельно явиться в свои воинские части, по телефонному звонку или получив повестку для явки. Если резервист по тем или иным причинам, предусмотренным законом, не может быть призван, ему необходимо лично предоставить подтверждающие документы. За неявку или игнорирование вызова предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Кто такие резервисты

Резервисты первой очереди оперативного резерва – это военнослужащие, которые увольняются со срочной военной службы, военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, которые по своим профессионально-психологическим характеристикам и состоянию здоровья пригодны к службе в военном резерве и отвечают установленным требованиям прохождения службы в военном резерве, а также приобрели определенную военную учетную специальность.

Обратите внимание! Призыв в Украине начнется с 23 февраля. Максимальный срок службы – 1 год.

Ранее президент Владимир Зеленский обратился к Украинцам на фоне российской угрозы и последних событий, связанных с признанием боевиков. Глава государства объявил о призыве резервистов в особый период.

Текст публикации Сухопутных войск ВСУ:

Призыву будут подлежать резервисты от 18 до 60 лет. Это будут как офицеры, так и рядовой сержантский состав.

Призыв начнется с сегодняшнего дня. Максимальный срок службы – 1 год. Резервисты оперативного резерва первой очереди будут проходить службу в тех воинских частях и по той специальности, в которой они проходили службу.

Какие действия резервистов?

Согласно приказу президента Украины, резервисты оперативного резерва первой очереди должны самостоятельно явиться в свои воинские части или ТЦК и СП, по телефонному звонку или получив повестку для явки в свой ТЦК.

Если резервист по тем или иным причинам, предусмотренным Законом, не может быть призван, ему необходимо лично предоставить подтверждающие документы. За неявку или игнорирование вызова предусмотрена административная или уголовная ответственность.