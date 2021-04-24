Из кого состоит оперативный резерв первой очереди в Украине, кого смогут призывать в армию без мобилизации и как на это влияет возраст резервистов – в нашем материале.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет призывать на военную службу резервистов без мобилизации в особый период.

Больше о нем читайте здесь Закон о призыве резервистов в особый период: в Минобороны предоставили детальное объяснение

Кто такие резервисты?

Это запасной ресурс украинской армии, который, в случае чего, позволяет быстро доукомплектовать боевые военные части подготовленными гражданами.

В отличие от военнослужащих запаса, в мирное время они проходят службу исключительно на добровольной основе. В особый период (который действует в Украине с 2014 года) военного оперативного резерва в обязательном порядке зачисляются военнослужащие, которые уволены с военной службы по призыву во время мобилизации, срочной службы, военной службы по контракту.

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Предельный возраст для службы в военном резерве:

60 лет – для рядового, сержантского, старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава;

65 лет – для высшего офицерского состава.

Что еще отличает резервистов от военнослужащих запаса – планомерная военная выучка. За успешное выполнение программы подготовки в течение года получают денежное вознаграждение в размере не более двух минимальных прожиточных минимумов в месяц.

Резерв бывает:

оперативный;

мобилизационный;

общественный.

Что такое оперативный резерв?

Это те, кого сразу призывают на помощь в случае активизации боевых действий, где-либо на линии разграничения, или на отдельных участках государственной границы.

Оперативный резерв первой очереди – самый боеспособный. В него входят люди с опытом участия в боевых действиях, которые подписали контракты и проходят службу в резерве, а в особый период — также все, кто отслужил в зоне боевых действий в возрасте до 40 лет.

Этих резервистов используют для доукомплектования:

органов военного управления, воинских частей и подразделений боевого состава Вооруженных Сил,

органов управления, воинских частей и подразделений других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований

правоохранительных органов специального назначения и Госспецсвязи.

Оперативный резерв второй очереди — военнослужащие старшего возраста, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту.

Резерв второй очереди состоит из резерва наращивания и территориального резерва.

Резерв наращивания – это резервисты и военнообязанные, предназначенные для комплектования органов военного управления, воинских частей, военных учебных заведений, учреждений и организаций, которые не вошли в боевой состав Вооруженных Сил, в частности тех, что формируются в особый период (стратегических резервов), военных учебных заведений, учреждений и организаций, новых органов управления, воинских частей и подразделений других военных формирований.

Территориальный резерв включает резервистов и военнообязанных, предназначенных для комплектования воинских частей, подразделений территориальной обороны.

Что такое мобилизационный резерв?

Это военнообязанные граждане, которые закончили военные кафедры вузов как офицеры запаса и не призывались во время предыдущих мобилизационных кампаний.

Эти резервисты предназначены для комплектования:

высших военных учебных заведений,

учебных частей (центров) с целью доукомплектования личным составом органов военного управления,

органов управления,

воинских частей, учреждений и организаций Вооруженных Сил и других воинских формирований.

Что такое общественный резерв?

Это те, кто добровольно участвует в гарантировании нацбезопасности и обороны государства. Этот резерв включает граждан, не имеющих возрастных и физических ограничений по призыву на военную службу.

Резервистов общественного резерва могут привлекать для комплектования Вооруженных Сил и других воинских формирований в особый период.

В случае чего, общественный резерв мобилизуется в последнюю очередь в случае наихудшего сценария развития событий.

Как узнать, что вы – резервист?

Тут все просто: если вы подписывали соответствующее сообщение – вы резервист. Если нет – то нет.

При желании, каждый может пройти службу в военном резерве и стать резервистом. Для этого надо изучить условия прохождения такой службы в ближайшем территориальном центре комплектования и пройти медкомиссию.

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Окончательное решение о зачислении в военный резерв принимает командир части, в составе которой резервист будет выполнять задачи. В случае его согласия, заключают контракт, регламентирующий отношения во время прохождения службы.