Однако Россия имеет другие направления, откуда могла бы начать вероятное вторжение. Об этом в эфире 24 канала заявил капитан первого ранга, экс-замначальника штаба Военно-морских сил Украины Андрей Рыженко.
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"Россияне приготовили себе еще 2 серьезных направления, которые они могут применить для того, чтобы серьезно ослабить Украину в военном измерении", – подчеркнул он.
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Угроза с Юга
Первый участок – это Юг. 13 февраля начались масштабные учения Черноморского флота. В море вышли примерно 45 катеров. В это время, как рассказал Рыженко, сформировался отряд из 6 десантных кораблей России, периодически подходящих близко к побережью.
В то же время в Азовское море зашли 3 российских десантных корабля, в сопровождении 4 боевых судов. По словам Рыженко, они также осуществляли подход к украинскому побережью. Они способны высаживать десантников.
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Угроза с Севера
Как отметил Рыженко, подразделения, расположенные на Севере – от Бреста до границы с Россией – остались на своих местах, а кое-где приблизились к Украине. Эти группировки могут действовать вдоль наших северных границ – от Киева и западнее.
Эти два направления – Север и Юг – могут быть применены, чтобы, во-первых, отвлечь наши силы, чтобы мы не могли сконцентрироваться на Востоке. Во-вторых, может рассматриваться такой вариант, как отсек наших сил на Востоке от разных видов поставок из других частей Украины.
Андрей Рыженко сказал, откуда Россия могла бы начать вероятное вторжение: смотрите видео