По информации мониторинговой группы BlackSeaNews, эти корабли могут принять участие в российском вторжении с берега Черного и Азовского морей.
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В Черное море зайдут корабли России
8 и 9 февраля в Черное море зайдут 6 больших десантных кораблей Балтийского и Северного флотов России,
– говорится в сообщении.
В частности, 8 февраля в Черное море планируют зайти три больших десантных корабля Балтийского флота России:
- "Королев",
- "Калининград",
- "Минск".
Уже на следующий день к ним намерены присоединиться три больших десантных корабля Северного флота:
- "Петр Моргунов",
- "Оленегорский горняк",
- "Георгий Победоносцев".
В Средиземное море вошли танкер и крейсер
В отчете говорится, что 6 февраля в Средиземное море вошел военный танкер Северного флота России VYAZMA. Он был в отряде кораблей в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", фрегата "Адмирал флота Касатонов" и большого корабля "Вице-адмирал Кулаков".
А 7 февраля в Средиземное море через Гибралтар прибыл российский ракетный крейсер "Маршал Устинов".
Сейчас в Средиземном и Черном морях сконцентрированы все 3 имеющихся в России ракетных крейсера проекта 1164 "Атлант", которые в советские времена именовали "убийцами авианосцев",
– говорится в отчете.
В мониторинговой группе добавили, что вскоре станет ясно, войдут ли в Средиземное море фрегат "Адмирал флота Касатонов" и большой корабль "Вице-адмирал Кулаков".
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