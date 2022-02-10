Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог Константин Батозский. По его словам, это никак нельзя считать просто психологическим давлением.
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Политолог: Россия заблокировала работу портов
Политолог отметил, что Россия перекрыла районы не только в Черном, но и в Азовском море на 2 недели, мотивируя это учениями.
Это не только элемент психологического давления на Украину, но и еще по состоянию на сегодняшний день – очевидный знак агрессии,
– подчеркнул он.
Как отметил Батозский, россияне заблокировали работу украинских портов в Мариуполе и Бердянске. Именно через них Украина совершает торговые операции. "Мы очень много отгружаем через эти порты", – добавил он.
Россия заблокировала работу портов. Это акт агрессии. Я надеюсь, что МИД Украины направит соответствующие ноты, чтобы сообщить иностранным странам о том, что Украина переходит за пределы психологического давления.
Политолог объяснил угрозу морских учений России: смотрите видео
Российские морские учения: что известно
- Россия начала нагнетать ситуацию не только на суше. В ночь на 9 февраля три больших десантных корабля российского Балтийского флота вошли в Черное море.
- Россияне планируют провести ракетные и артиллерийские учения. Эксперты говорят, что это похоже на морскую блокаду украинских портов.
- В Кремле хотят закрыть районы Черного и Азовского морей с 13 по 19 февраля. По словам министра обороны Украины, это техника ползучей оккупации. Он ждет ответа от партнеров.