Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог Константин Батозский. По его словам, это никак нельзя считать просто психологическим давлением.

К теме Ракета может оказаться не только на территории Украины, – капитан об угрозе морских учений России

Политолог: Россия заблокировала работу портов

Политолог отметил, что Россия перекрыла районы не только в Черном, но и в Азовском море на 2 недели, мотивируя это учениями.

Это не только элемент психологического давления на Украину, но и еще по состоянию на сегодняшний день – очевидный знак агрессии,

– подчеркнул он.

Как отметил Батозский, россияне заблокировали работу украинских портов в Мариуполе и Бердянске. Именно через них Украина совершает торговые операции. "Мы очень много отгружаем через эти порты", – добавил он.

Россия заблокировала работу портов. Это акт агрессии. Я надеюсь, что МИД Украины направит соответствующие ноты, чтобы сообщить иностранным странам о том, что Украина переходит за пределы психологического давления. Константин Батозский Политолог

Политолог объяснил угрозу морских учений России: смотрите видео

Российские морские учения: что известно