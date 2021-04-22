Закон о призыве резервистов в особый период: в Минобороны предоставили подробное объяснение
Накануне Владимир Зеленский подписал закон о призыве резервистов в армию в особый период. Министр обороны Андрей Таран ответил на 3 наиболее популярные вопросы и разъяснил тонкости закона.
Источник:Минобороны Украины
Таран отметил, что закон приводит систему воинского учета к принципам государств-членов НАТО и обеспечивает потребности государства в защите.
Важно Зеленский подписал закон о призыве резервистов в армию в особый период
Как отметил министр обороны Украины, закон совершенствует организационно-правовые основы комплектования Вооруженных сил высокопрофессиональным личным составом в мирное время и в особый период исключительно на добровольной основе.
Что планируется сделать в ближайшей перспективе
Таран сказал, что Минобороны будет приводить нормативные акты в соответствие с требованиями закона, вводя новый вид службы. Это – военная служба по призыву лиц среди резервистов в особый период.
Также будет усовершенствована работа Единого реестра призывников, военнообязанных и резервистов с учетом интеграции с другими госреестрами и введением цифровых услуг.
Чего ждать от внедрения нового вида военной службы
Закон закладывает фундамент для профессионализации запаса ВСУ вследствие увеличения доли граждан, заключивших контракт на прохождение службы в военном резерве.
Ожидается повышение эффективности комплектования воинских частей в особый период путем призыва мотивированных и подготовленных резервистов. Министерство обороны сейчас разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства в сфере социальной и правовой защиты резервистов,
– говорится в сообщении.
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Какие электронные услуги планируется предоставлять
Таран добавил, что на портале "Дия" заработает электронный центр комплектования ("Е-ТЦК"), в котором военнообязанные смогут получать информацию о них из реестра.
Также планируется запустить проект электронной регистрации – он позволит зарегистрировать онлайн место жительства без посещения государственных органов и Территориальных центров.
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