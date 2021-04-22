Накануне Владимир Зеленский подписал закон о призыве резервистов в армию в особый период. Министр обороны Андрей Таран ответил на 3 наиболее популярные вопросы и разъяснил тонкости закона.

Таран отметил, что закон приводит систему воинского учета к принципам государств-членов НАТО и обеспечивает потребности государства в защите.

Важно Зеленский подписал закон о призыве резервистов в армию в особый период

Как отметил министр обороны Украины, закон совершенствует организационно-правовые основы комплектования Вооруженных сил высокопрофессиональным личным составом в мирное время и в особый период исключительно на добровольной основе.

Что планируется сделать в ближайшей перспективе

Таран сказал, что Минобороны будет приводить нормативные акты в соответствие с требованиями закона, вводя новый вид службы. Это – военная служба по призыву лиц среди резервистов в особый период.

Также будет усовершенствована работа Единого реестра призывников, военнообязанных и резервистов с учетом интеграции с другими госреестрами и введением цифровых услуг.

Чего ждать от внедрения нового вида военной службы

Закон закладывает фундамент для профессионализации запаса ВСУ вследствие увеличения доли граждан, заключивших контракт на прохождение службы в военном резерве.

Ожидается повышение эффективности комплектования воинских частей в особый период путем призыва мотивированных и подготовленных резервистов. Министерство обороны сейчас разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства в сфере социальной и правовой защиты резервистов,

– говорится в сообщении.

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Какие электронные услуги планируется предоставлять

Таран добавил, что на портале "Дия" заработает электронный центр комплектования ("Е-ТЦК"), в котором военнообязанные смогут получать информацию о них из реестра.

Также планируется запустить проект электронной регистрации – он позволит зарегистрировать онлайн место жительства без посещения государственных органов и Территориальных центров.

Обратите внимание! Верховная Рада приняла закон о призыве резервистов 30 марта. Документ предусматривает призыв в течение суток на военную службу в особый период резервистов первой очереди, то есть тех, кто уже отслужил срочную службу или был мобилизован (на срок не более 6 месяцев).