Зеленский подписал закон о призыве резервистов в армию в особый период
Президент Владимир Зеленский ввел в действие закон о призыве на военную службу резервистов в особый период. Этот документ по инициативе главы государства Верховная Рада приняла 30 марта.
Источник:Офис президента
Закон совершенствует требования по комплектованию ВСУ и других воинских формирований резервистами (военно-обученными лицами с боевым опытом) в особый период без объявления мобилизации.
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Это позволит оперативно доукомплектовать резервистами воинские части всех сил обороны государства, чем существенно повысить их боеспособность во время военной агрессии, которая стремительно нарастает, а также быстро увеличить боевой потенциал сил обороны и вовремя реагировать на внезапные угрозы национальной безопасности,
– говорится в сообщении.
Новый вид военной службы
Закон вводит новый вид военной службы – военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.
Так, в особый период на военную службу будут призывать граждан, которые заключили контракты о прохождении службы в военном резерве и/или зачислены в военный оперативный резерв.
Решение о проведении такого призыва будет принимать Верховный Главнокомандующий ВСУ по представлению главнокомандующего ВСУ. В решении будут определяться:
- категории резервистов, которых необходимо будет призывать;
- задачи, объемы, сроки и порядок проведения призыва.
На граждан, которых будут призывать из числа резервистов в особый период, будут распространяться те же трудовые, социально-правовые и образовательные гарантии, которые предусмотрены для мобилизованных лиц. В частности, закрепляются гарантии в содействии трудоустройству для молодых людей в течение шести месяцев после прекращения такой службы.
Документ реформирует систему учета
Подписанный президентом закон реформирует систему воинского учета и деятельности местных органов военного управления, базируясь на европейских принципах и подходах.
В частности, предполагается:
- создание на базе военкоматов территориальных центров комплектования и социальной поддержки;
- составления воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.
Совершенствуется также порядок осуществления воинского учета резервистов, среди прочего с помощью автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Оберег" (Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов).
Кроме этого, документ осовременивает требования к административной ответственности должностных лиц, резервистов, военнообязанных и призывников за нарушение законодательства о воинской обязанности и военной службе и умышленной порче или потере по неосторожности военно-учетных документов.
Также вводится уголовная ответственность за уклонение:
- от призыва в особый период;
- от воинского учета или учебных (специальных) сборов.
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