Президент Владимир Зеленский ввел в действие закон о призыве на военную службу резервистов в особый период. Этот документ по инициативе главы государства Верховная Рада приняла 30 марта.

Закон совершенствует требования по комплектованию ВСУ и других воинских формирований резервистами (военно-обученными лицами с боевым опытом) в особый период без объявления мобилизации.

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Это позволит оперативно доукомплектовать резервистами воинские части всех сил обороны государства, чем существенно повысить их боеспособность во время военной агрессии, которая стремительно нарастает, а также быстро увеличить боевой потенциал сил обороны и вовремя реагировать на внезапные угрозы национальной безопасности,

– говорится в сообщении.

Новый вид военной службы

Закон вводит новый вид военной службы – военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Так, в особый период на военную службу будут призывать граждан, которые заключили контракты о прохождении службы в военном резерве и/или зачислены в военный оперативный резерв.

Решение о проведении такого призыва будет принимать Верховный Главнокомандующий ВСУ по представлению главнокомандующего ВСУ. В решении будут определяться:

категории резервистов, которых необходимо будет призывать;

задачи, объемы, сроки и порядок проведения призыва.

На граждан, которых будут призывать из числа резервистов в особый период, будут распространяться те же трудовые, социально-правовые и образовательные гарантии, которые предусмотрены для мобилизованных лиц. В частности, закрепляются гарантии в содействии трудоустройству для молодых людей в течение шести месяцев после прекращения такой службы.

Документ реформирует систему учета

Подписанный президентом закон реформирует систему воинского учета и деятельности местных органов военного управления, базируясь на европейских принципах и подходах.

В частности, предполагается:

создание на базе военкоматов территориальных центров комплектования и социальной поддержки;

составления воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Совершенствуется также порядок осуществления воинского учета резервистов, среди прочего с помощью автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Оберег" (Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов).

Кроме этого, документ осовременивает требования к административной ответственности должностных лиц, резервистов, военнообязанных и призывников за нарушение законодательства о воинской обязанности и военной службе и умышленной порче или потере по неосторожности военно-учетных документов.

Также вводится уголовная ответственность за уклонение:

от призыва в особый период;

от воинского учета или учебных (специальных) сборов.

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