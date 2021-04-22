Напередодні Володимир Зеленський підписав закон про призов резервістів до війська в особливий період. Міністр оборони Андрій Таран відповів на 3 найбільш популярні питання та роз'яснив тонкощі закону.

Таран зазначив, що закон приводить систему військового обліку до принципів держав-членів НАТО та забезпечує потреби держави у захисті.

Важливо Зеленський підписав закон про призов резервістів до війська в особливий період

Як зауважив міністр оборони України, закон удосконалює організаційно-правові засади комплектування Збройних сил високопрофесійним особовим складом в мирний час і в особливий період виключно на добровільній основі.

Що планується зробити в найближчій перспективі

Таран сказав, що Міноборони буде приводити нормативні акти у відповідність до вимог закону, вводячи новий вид служби. Це – військова служба за призовом осіб з-поміж резервістів у особливий період.

Також буде вдосконалена робота Єдиного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів з урахуванням інтеграції з іншими держреєстрами та введенням цифрових послуг.

Чого чекати від впровадження нового виду військової служби

Закон закладає фундамент для професіоналізації запасу ЗСУ внаслідок збільшення частки громадян, які уклали контракт на проходження служби у військовому резерві.

Очікується підвищення ефективності комплектування військових частин в особливий період шляхом призову мотивованих і підготовлених резервістів. Міністерство оборони зараз розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері соціального та правового захисту резервістів,

– мовиться у повідомленні.

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Які електронні послуги планується надавати

Таран додав, що на порталі "Дія" запрацює електронний центр комплектування ("Е-ТЦК"), в якому військовозобов'язані зможуть отримувати інформацію про них з реєстру.

Також планують запустити проєкт електронної реєстрації – він дасть можливість зареєструвати онлайн місце проживання без відвідування державних органів та Територіальних центрів.

Зверніть увагу! Верховна Рада ухвалила закон про призов резервістів 30 березня. Документ передбачає призов протягом доби на військову службу в особливий період резервістів першої черги, тобто тих, хто вже відслужив строкову службу або був мобілізований (на строк не більше ніж 6 місяців).