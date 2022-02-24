Реакція Байдена на вторгнення Росії

Американський президент зазначив, що вторгнення Росії принесе смерть та руйнування. Відповідальною за це буде Росія.

Важливо Путін розпочав вторгнення в Україну, – Кулеба

Тільки Росія несе відповідальність за смерть і руйнування, які принесе ця атака, і Сполучені Штати, їхні союзники та партнери відповідатимуть єдиним і рішучим чином. Світ притягне Росію до відповідальності,

– запевнив Байден.

Зауважимо, Путін оголосив про введення своїх військових в Україну. Він нахабно закликав наших військових здатися та "піти додому".